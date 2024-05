Lạm phát tháng 5 nhích nhẹ do nhu cầu sử dụng điện cao và giá thịt heo tăng 29/05/2024 14:31

Chỉ số giá tiêu dùng (PCI) tháng 5 cho thấy lạm phát nhích lên 0,05% so với tháng trước. So với tháng 12-2023, tình hình giá cả tăng 1,24%, còn so với cùng kỳ, tức tròn 1 năm qua, đang ở mức 4,44%. Tính bình quân 5 tháng đầu năm, CPI tăng 4,03% so với cùng kỳ năm trước.

Phân tích các yếu tố hợp thành trong công bố sáng nay, 29-5, Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 5 có 7 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 3 nhóm hàng giảm và 1 nhóm hàng chỉ số giá vẫn ổn định.

Trong nhóm hàng tăng giá có lĩnh vực thực phẩm, như giá thịt heo tăng 1,94%, giá thủy sản tươi sống tăng 0,11%. Điện dù đơn giá không tăng, nhưng nhu cầu sử dụng lại tăng mạnh do bước vào mùa nóng, nên cũng góp phần gây lạm phát.

Về thị trường vàng trong nước, Tổng cục Thống kê, cho biết trong tháng 5, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới.

Tính đến ngày 24-5, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.352,56 USD/ounce, tăng 1,3% so với tháng 4, với nguyên nhân chính là gia tăng rủi ro địa chính trị ở khu vực Trung Đông và nhu cầu dự trữ của các ngân hàng trung ương cùng nhà đầu tư.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 5 cũng biến động cùng chiều, nhưng tăng mạnh hơn với mức 3,81% so với tháng trước. Mức giá hiện tại tăng 32,18% so với một năm trước.

Về chỉ số USD, Tổng cục Thống kê cho hay tính đến ngày 24-5, nhu cầu ngoại tệ trong nước cho hoạt động nhập khẩu của các doanh nghiệp tăng cao, nâng giá USD bình quân trên thị trường tự do dao động quanh mức 25.464 VND/USD.

Như vậy, chỉ số giá USD tháng 5 tăng 1,15% so với tháng trước; tăng 7,85% so với một năm trước.