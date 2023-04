Làm rõ vụ giao sai hàng chục hecta đất ở Đắk Lắk

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk giao hàng chục hecta đất không qua đấu giá cho một doanh nghiệp để làm khu đô thị.

Ngày 18-4, nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết UBND tỉnh Đắk Lắk đang xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan sai phạm tại dự án khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh ở TP Buôn Ma Thuột do Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên (Công ty Trung Nguyên) làm chủ đầu tư.

Giao đất xong một năm sau mới xác định giá đất

Theo tài liệu thu thập của Pháp Luật TP.HCM, cuối năm 2016, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Suối Xanh. Theo đó, dự án được triển khai trên diện tích hơn 45 ha, có tổng mức đầu tư gần 2.800 tỉ đồng, được chia làm hai giai đoạn.

Tháng 10-2017, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định giao không qua đấu giá hơn 19,3 ha đất (giai đoạn 1) cho Công ty Trung Nguyên làm dự án trên. Nguồn gốc đất này của 80 hộ dân được cấp theo chương trình hỗ trợ đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn của Chính phủ.

Đến tháng 7-2018, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Đắk Lắk do Sở Tài chính chủ trì, tiến hành xác định giá đất. Theo đó, hội đồng này xác định Công ty Trung Nguyên phải nộp ngân sách hơn 700 tỉ đồng đối với phần đất gần 6 ha đất ở đô thị, tương đương gần 13 triệu đồng/m2. Diện tích này dùng để xây biệt thự, nhà ở liền kề nhưng không xác định số lượng nhà cụ thể.

Đối với gần 3,1 ha đất thương mại dịch vụ, cơ sở giáo dục, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Đắk Lắk xác định 11,8 triệu đồng/m2. Theo UBND TP Buôn Ma Thuột, đối với những trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá thì giá đất cụ thể do UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013 thì thời điểm xác định giá đất phải được xác định cùng thời điểm với quyết định giao đất, cho thuê đất. Tuy nhiên, tại dự án này, tỉnh Đắk Lắk đã giao đất trước cho doanh nghiệp và một năm sau thời điểm giao đất mới tiến hành xác định giá đất.

Liên quan đến việc xác định giá đất của dự án này, UBND TP Buôn Ma Thuột cho rằng việc các cơ quan, ban ngành định giá đất trường hợp trên là chưa đảm bảo nguyên tắc “giá đất phải được xây dựng phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của cùng loại đất có cùng loại đất, có cùng mục đích sử dụng”.

Để minh chứng cho nhận định này TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành khảo sát bảy thửa đất ở đường Y Út Niê, có điều kiện kinh doanh, khả năng sinh lời thấp hơn so với đường Nguyễn Đình Chiểu (vị trí dự án khu đô thị Suối Xanh) nhưng giá giao dịch thành công của các thửa đất bình quân gần 29 triệu đồng

/m2. Cùng với đó là sáu thửa đất ở khu dân cư Hà Huy Tập đấu giá thành (tháng 7-2017) có giá bình quân gần 18 triệu đồng/m2...

Từ đó, UBND TP Buôn Ma Thuột đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Đắk Lắk xem xét lại thời điểm xác định giá đất.

Khảo sát lại còn thấp hơn giá cũ

Tháng 10-2018, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Đắk Lắk tiếp tục họp để thẩm định lại phương án tính giá đất đối với dự án khu đô thị Suối Xanh theo đề nghị của Sở TN&MT.

Cơ quan chức năng lấy số liệu giao dịch ở sáu thửa đất có vị trí khác nhau. Trên cơ sở đó, hội đồng thẩm định giá đất xác định Công ty Trung Nguyên có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đối với diện tích gần 6 ha đất ở đô thị là 625 tỉ đồng (giảm 75,8 tỉ đồng so với phương án trước). Đối với gần 3,1 ha đất thương mại dịch vụ, cơ sở giáo dục giảm xuống còn hơn 10,5 triệu đồng/m2. Thời điểm xác định giá đất sau thời điểm UBND TP Buôn Ma Thuột đề nghị nhưng lại có giá thấp hơn.

Lý giải về vấn đề này, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Đắk Lắk nêu ra nhiều nguyên nhân. Cụ thể là do các tài sản so sánh được chuyển nhượng trên thị trường được xác định trước thời điểm UBND tỉnh Đắk Lắk có quyết định giao đất; tài sản dùng để so sánh tăng từ bốn lên sáu tài sản; mở rộng biên độ về thời gian tài sản được chuyển nhượng trên thị trường.

Để làm rõ PV đã trao đổi với ông Trần Đình Nhuận, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk. Ông Nhuận cho rằng trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể của dự án khu đô thị Suối Xanh được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. “Không có tình trạng thất thu ngân sách nhà nước đối với dự án này” - ông Nhuận khẳng định.

Về điều kiện để giao đất cho dự án của Công ty Trung Nguyên không qua đấu giá, theo ông Nhuận là trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Suối Xanh, căn cứ quy định của pháp luật liên quan. Ông Nhuận đề nghị PV liên hệ với Sở Xây dựng để được cung cấp thêm thông tin.

Trong khi đó, ông Lê Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, cho rằng UBND tỉnh ban hành chấp thuận chủ trương đầu tư theo Nghị định 11 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. “Về điều kiện để doanh nghiệp được giao đất làm dự án thuộc lĩnh vực quản lý đất đai của Sở TN&MT, không thuộc lĩnh vực của Sở Xây dựng” - ông Lê Hùng nói.

Theo ghi nhận của PV, dự án khu đô thị Suối Xanh hiện đã xây dựng và đang mở bán giai đoạn 3, gồm dãy nhà liền kề, shophouse giá từ 9 tỉ đến 11 tỉ đồng tùy vị trí.•

Xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan Liên quan đến những sai phạm của dự án này, đầu năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Lắk và ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy các sở TN&MT, KH&ĐT, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo tìm hiểu của PV, ông Phạm Ngọc Nghị ký bốn quyết định liên quan đến dự án khu đô thị Suối Xanh không thông qua hình thức đấu thầu công khai. Liên quan đến sai phạm tại các dự án ngoài ngân sách, UBND tỉnh Đắk Lắk còn xử lý trách nhiệm của ông Đinh Xuân Diệu, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk); ông Từ Thái Giang, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột (nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk).

