600 món ngon 3 miền tại Lễ hội Văn hóa ẩm thực TP.HCM 27/03/2025 20:10

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2025 chính thức khai mạc vào lúc 17 giờ 30 ngày 27-3 tại Khu du lịch Văn Thánh, TP.HCM. Lễ hội mở cửa phục vụ người dân từ 15 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, liên tục đến ngày 30-3.

Chính thức khai mạc lễ hội văn hóa ẩm thực.

Kỉ lục 600 món ăn Việt Nam

“Được duy trì tổ chức thường niên, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực với mục đích tôn vinh những giá trị văn hóa ẩm thực độc đáo của Việt Nam, đồng thời giới thiệu đến người dân Việt Nam, bà con kiều bào và bạn bè quốc tế những tinh hoa ẩm thực đặc sắc của dân tộc.

Chúng tôi hy vọng rằng lễ hội sẽ ngày càng phát triển, trở thành một sự kiện văn hóa ẩm thực mang tầm quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh của TP.HCM và Việt Nam đến với du khách trong nước và bạn bè thế giới” - ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group chia sẻ.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực năm nay vượt qua các kỳ lễ hội trước đây về số lượng món ăn, thức uống với trên 600 món ngon được chọn lọc từ khắp ba miền đất nước, sản vật của các địa phương.

Ẩm thực miền Bắc hấp dẫn với các món bún thang, chả cá Lã Vọng, bánh cuốn Thanh Trì, bánh tôm Hồ Tây...; Miền Trung góp mặt các món cao lầu Hội An, mì Quảng gà trứng gà non, bê thui Cầu Mống xứ Quảng...; Ẩm thực miền Nam cũng vô cùng phong phú, từ các món ngon đường phố Sài Gòn, hương vị miền Tây sông nước, đặc sản xứ dừa Bến Tre, Tây Ninh, Long An...

Đặc sản các vùng miền tại lễ hội.

Lễ hội còn giới thiệu vô vàn món ăn độc, lạ của vùng cao như thịt trâu gác bếp, cá kẹp nướng hồ Ba Bể, lợn bản nướng lá mắc mật, bánh cuốn ngô Cao Bằng...

Nhiều hoạt động hấp dẫn

Bên cạnh hoạt động ẩm thực, khách đến lễ hội còn được dịp hòa mình vào không gian tràn ngập không khí hội hè mang đậm bản sắc văn hóa dân gian ba miền.

Tại khu vực cổng chính, vào các khung giờ 15 giờ 30-17 giờ 30, 17 giờ 30-18 giờ, 18 giờ 30-19 giờ 30 và 19 giờ 30-20 giờ, diễn ra các hoạt động nhảy sạp - múa khỉ (hoặc biểu diễn cồng chiêng), nhảy sạp - múa xòe, nhảy sạp - múa khỉ và nhảy sạp - sáo trúc.

Khách nước ngoài trải nghiệm nhảy sạp.

Vào các khung giờ từ 15 giờ 30 - 17 giờ 45, 17 giờ 30 - 18 giờ 30 và từ 18 giờ 30 - 20 giờ 30, khu vực miền Bắc rộn ràng với các tiết mục quan họ Bắc Ninh, biểu diễn nhạc cụ dân tộc - đàn đá, và dân ca Huế, hô bài chòi.

Trong khi đó, tại khu vực miền Trung vào các khung giờ 15 giờ 30 - 17 giờ 30, 17 giờ 30 - 18 giờ 30 và 18 giờ 30 - 20 giờ 45 có các tiết mục xiếc - ảo thuật đường phố, hò Huế và biểu diễn mổ cá ngừ đại dương. Còn từ 18 giờ - 20 giờ 30 tại khu vực cà phê, các nghệ sĩ cải lương sẽ phục vụ những trích đoạn cải lương theo phong cách đường phố.

Ngoài ra còn có các hoạt động múa rối nước truyền thống, các hoạt động chợ phiên vùng cao, cồng chiêng Tây Nguyên, đàn đá, múa xòe...

Tại khu vực miền Nam có tiết mục đờn ca tài tử, biểu diễn mổ cá và chế biến các món ăn từ cá thu Côn Đảo...

Khu vực làng nghề, làng bánh dân gian có chương trình biểu diễn và hướng dẫn thực khách trải nghiệm làm bún, làm đồ gốm, làm guốc mộc, quạt giấy. Ngoài ra, lễ hội còn có các tiết mục đi cà kheo, nấu cơm chạy, cồng chiêng, xiếc ảo thuật đường phố theo hình thức rong diễn, diễu hành.

Đặc biệt, điểm nhấn đáng chú ý tại lễ hội năm nay là hai cụm tiểu cảnh khu nhà rông Tây Nguyên và không gian “trên bến, dưới thuyền”.

Linh vật rắn được trưng bày tại lễ hội.