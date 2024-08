Lấy ý kiến về quy định sử dụng kinh phí từ xử phạt giao thông và đấu giá biển số 07/08/2024 14:12

(PLO)- Bộ Công an đang lấy ý kiến các bộ, ngành dự thảo quy định quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đường bộ và đấu giá biển số xe.

Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ hiệu lực từ 1-1-2025, cho phép Bộ Công an đường trích tiền xử phạt vi phạm giao thông và đấu giá biển số xe.

Vì vậy, Bộ Công an đang lấy ý kiến các bộ, ngành dự thảo quy định quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đường bộ và đấu giá biển số xe.

Theo đó, Bộ Công an đề xuất các đơn vị được sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự ATGT đường bộ gồm: Ủy ban ATGT Quốc gia; Bộ GTVT; Bộ Công an; HĐND và UBND các tỉnh, thành; Ban ATGT tỉnh, thành; Ban ATGT quận, huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh, thành.

Cơ quan được sử dụng kinh phí thu từ đấu giá biển số xe gồm: Bộ Công an; các lực lượng khác tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, ATGT thuộc lực lượng công an.

Lực lượng công an kiểm tra nồng độ cồn của người lái xe. Ảnh: P.HÙNG

Về nguyên tắc phân bổ, Bộ Công an đề xuất được hưởng từ 70% đến 85% khoản thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự ATGT đường bộ và 30% khoản thu từ đấu giá biển số xe.

Các cơ quan khác nhận phần còn lại, tương ứng 15 đến 30% khoản thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự ATGT đường bộ.

Số tiền được trích từ xử phạt giao thông, Bộ Công an đề xuất chi phần lớn cho công tác tuyên truyền, sơ kết và tổng kết công tác ATGT, tập huấn nghiệp vụ về đảm bảo trật tự ATGT, chi lương làm việc ban đêm, làm việc thêm giờ, mua sắm thiết bị và phương tiện phục vụ công tác xử phạt giao thông.

Thêm vào đó, khoản tiền này cũng dành chi khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT theo quy định của pháp luật; chi vận hành số điện thoại đường dây nóng; bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xử lý ùn tắc giao thông và bảo đảm trật tự, ATGT trong giờ cao điểm….

Về mức chi, Bộ Công an đề xuất dao động từ 100.000 đồng đến 2 tỉ đồng. Trong đó, cảnh sát giao thông làm ban đêm được bồi dưỡng thêm tối đa 200.000 đồng/người/ca; bồi dưỡng thêm cho công an thực hiện xử lý ùn tắc ở các TP lớn 100.000/đồng/người/ca. Mức chi lớn nhất là cho công tác xây dựng pháp luật khoảng 2 tỉ đồng/luật/pháp lệnh/nghị quyết…

Về mức chi từ đấu giá biển số xe, Bộ Công an đề xuất để chi thuê phương tiện phục vụ công tác nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, truyền thông, xác minh các trường hợp nghi vấn thông đồng dìm giá và vi phạm quy định đấu giá…