Lí do Klopp gọi điện cho bố của Mbappe

(PLO)- Lí do Jurgen Klopp gọi điện cho bố của Kylian Mbappe giữa lúc có liên kết chuyển nhượng mới tại Liverpool.

Tờ Mirror đã thông tin như thế hôm nay 22-1. Mối liên kết chuyển nhượng giữa Liverpool với ngôi sao Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain (PSG) không hề biến mất, ngay cả khi Real Madrid tiếp tục nỗ lực đưa nhà vô địch World Cup 2018 đến Bernabeu, Mirror viết.

Khi Kylian Mbappe sắp kết thúc hợp đồng với PSG, rất nhiều người hâm mộ Liverpool nhớ về giai đoạn Mbappe từng ghé thăm sân Anfield cách đây vài năm và khấp khởi hi vọng siêu sao người Pháp sẽ gia nhập đoàn quân của Jurgen Klopp.

Liverpool không phải là đội dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Mbappe. Real Madrid rất quan tâm đến Mbappe năm 2022, trước khi PSG ràng buộc cầu thủ ngôi sao người Pháp bằng một bản hợp đồng gia hạn với số tiền lớn. Hiện PSG vẫn đang nỗ lực thuyết phục Mbappe gia hạn hợp đồng tiếp với mức lương lên tới 86 triệu bảng Anh/năm.

Mbappe nhiều khả năng sẽ rời PSG dưới dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hợp đồng vào cuối mùa này. ẢNH: GETTY

PSG quyết không từ bỏ Mbappe trước sự “đeo bám” của Real Madrid. PSG xem Mbappe là đầu tàu trong dự án mới xoay quanh các cầu thủ trẻ và những ngôi sao người Pháp của họ. Mùa hè năm ngoái, giữa lúc PSG và Mbappe mâu thuẫn, phía Saudi Arabia giàu có cũng quan tâm đến việc sở hữu Mbappe. Nhưng khả năng Mbappe đến Saudi Pro League là không cao.

Trong khi đó, những người hâm mộ Liverpool vẫn hi vọng đội nhà có thể mua thành công Mbappe, ngay cả khi cơ hội của họ rất mong manh. Trở lại năm 2020, Klopp đã nói chuyện với bố của Kylian Mbappe là ông Wilfrid Mbappe. Khi đó, Klopp hi vọng có thể đưa Mbappe về Liverpool.

Kylian Mbappe chia sẻ vào tháng 1-2020 sau khi Liverpool tiến gần đến chức vô địch Premier League năm đó: “Những gì Liverpool làm trong thời điểm này thật đáng kinh ngạc. Họ giống như một cỗ máy, họ đã tìm thấy nhịp điệu và nói “chúng ta đã trở lại”.

Liverpool chưa thua trận nào. Khi xem họ thi đấu, bạn nghĩ mọi thứ đều dễ dàng nhưng điều đó không hề dễ dàng. Các cầu thủ Liverpool rất tập trung, họ chơi ba ngày một trận và họ thắng, họ thắng, họ thắng.

Vấn đề bây giờ là mọi người đều theo dõi Liverpool và mọi người theo dõi những gì chúng tôi có thể làm trước họ. Bây giờ, Liverpool phải chứng tỏ mình mạnh mẽ trở lại nhưng đó là một đội bóng rất tốt với một người quản lý rất giỏi”.

Vài tháng sau, tờ Le10Sport của Pháp đưa tin Jurgen Klopp đã gọi điện nói chuyện với bố của Kylian Mbappe là ông Wilfrid Mbappe. Le10Sport khẳng định, động lực của Klopp có hai mục đích: Thứ nhất, đích thân Klopp muốn chia sẻ tầm nhìn của Liverpool cho Mbappe và thứ hai, làm rõ sự quan tâm của Liverpool đối với thỏa thuận ký hợp đồng với Mbappe.

Jurgen Klopp từng nói chuyện với bố của Kylian Mbappe nhằm thuyết phục Mbappe gia nhập Liverpool. ẢNH: MIRROR

Các báo cáo vào thời điểm đó cho thấy Liverpool có thể đạt được thỏa thuận với Mbappe thông qua việc bán Sadio Mane. Tuy nhiên, với việc thị trường chuyển nhượng kém sôi động vào mùa hè 2020 sau thời gian bóng đá tạm dừng vì COVID-19, Mane đã ở lại Anfield thêm hai mùa giải.

Kể từ cuối mùa giải 2019 - 2020, Mbappe đã ghi 148 bàn thắng cho Paris Saint-Germain, nâng tổng số bàn thắng của anh ở CLB thủ đô nước Pháp lên 238, đó là con số kỷ lục tại PSG. Mbappe cũng là vua phá lưới tại World Cup 2022, trong đó có cú hat-trick của tiền đạo người Pháp trong trận chung kết World Cup 2022 với Argentina.

Nếu việc Kylian Mbappe chuyển đến Liverpool vào thời điểm đó là không thể, thì bây giờ, mọi thứ còn khó khăn hơn nữa. So về tiền thì Liverpool không thể bằng PSG, so về vị thế với Real Madrid thì Liverpool cũng không bằng. Tuy nhiên, vẫn có một số người hâm mộ Liverpool lạc quan và mơ về ngày Kylian Mbappe khoác lên mình chiếc áo đỏ của The Kop ra mắt tại sân Anfield.

Liverpool của Jurgen Klopp đang vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, đêm qua và rạng sáng nay 22-1, Liverpool đã đánh bại Bournemouth đến 4-0 ngay trên sân khách với 2 cú đúp của Darwin Nunez và Diogo Jota để tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League sau vòng 21. Hiện đoàn quân của Jurgen Klopp có 48 điểm, hơn hai đội xếp tiếp theo là Man City (đá ít hơn 1 trận) và Arsenal 5 điểm.

PHẠM QUANG