Liên quan 2 vụ án oan sai, nhiều cán bộ Công an, VKS và Tòa án ở Đắk Nông bị kỷ luật 17/09/2024 19:24

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông vừa có thông cáo báo chí về kết quả Kỳ họp thứ 40 về việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã kỷ luật cảnh cáo các ông: Nguyễn Du, Trưởng Công an huyện Đắk R’lấp, nguyên Phó Trưởng Công an huyện Đắk Glong; Nguyễn Văn Tâm, Phó Chánh thanh tra Phòng Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh Đắk Nông, nguyên Phó Viện trưởng VKSND huyện Đắk Glong; Phạm Văn Sạn, KSV Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án, VKSND tỉnh, nguyên Phó Viện trưởng VKSND huyện Đắk Glong.

Vợ chồng ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan.Ảnh: NGUYÊN VŨ

UBKT còn kỷ luật khiển trách ông Phan Văn Chiến, Viện trưởng VKSND huyện Đắk Mil, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Đắk Glong.

Lý do những cán bộ nêu trên bị kỷ luật là do có vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện không đúng các quy định trong quá trình khởi tố ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan (ngụ xã Đắk Ha,huyện Đắk Glong) tại vụ án hình sự xảy ra ở xã Đắk Ha dẫn đến oan sai.

VKSND huyện Đắk Glong phải thực hiện xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường oan sai theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Cũng tại kỳ họp, UBKT còn kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Viết Cường, Viện trưởng VKSND TP Gia Nghĩa, nguyên Trưởng Phòng I, KSV trung cấp VKSND tỉnh; ông Lương Đức Dương, Chánh Tòa Hành chính; nguyên Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND tỉnh Đắk Nông.

Ông Đỗ Văn Hùng từng bị kết án oan sai. Ảnh: TT

UBKT yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các ông Trần Thanh Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Nô, nguyên Phó Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT; ông Lưu Văn Khang, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, nguyên điều tra viên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Ngoài ra, UBKT đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông xem xét, thi hành kỷ luật ông Phan Thanh Hải, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông.

Theo UBKT, các ông Trần Thanh Tuấn, Lưu Văn Khang, Phan Thanh Hải, Nguyễn Viết Cường, Lương Đức Dương đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện không đúng các quy định trong quá trình khởi tố, truy tố và xét xử ông Đỗ Văn Hùng tại vụ án hình sự xảy ra ở xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, dẫn đến oan sai.

Như PLO đã đưa tin, năm 2014, vợ chồng ông Lê Trường tách 5,2 ha đất để bán cho hai người ngụ ở xã Đắk Ha với giá 700 triệu đồng. Việc thanh toán được chia thành nhiều đợt. Các bên thống nhất ký kết với nhau bằng giấy chuyển nhượng (viết tay) với nội dung “giấy chuyển nhượng đất và hoa màu trên đất”.

Khi bên mua đưa máy móc vào cải tạo đất thì có người ngăn cản. Bên mua đã tố cáo rằng vợ chồng ông Trường gian dối trong việc chuyển nhượng đất để chiếm đoạt tài sản của họ.

Tháng 5-2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trường, bà Loan để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, tháng 6-2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong thay đổi quyết định khởi tố, từ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.

Ngày 10-4-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đình chỉ điều tra, xác định hành vi của ông bà không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tổng cộng ông bà mang thân phận bị can oan 8 năm, trong đó có 4 tháng bị tạm giam oan.