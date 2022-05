Liverpool yêu cầu mở cuộc điều tra sau chung kết Champions League

Rạng sáng nay (29-5), Liverpool đã thua Real Madrid 0-1 trong trận chung kết Champions League trên sân Stade de France (Paris, Pháp).

Real Madrid vô địch Champions League (PLO)- Bàn thắng duy nhất của Vinicius đã giúp Real Madrid đánh bại Liverpool 1-0 để lên ngôi vô địch Champions League.

Liverpool tạo ra rất nhiều cơ hội với hàng loạt pha dứt điểm nhưng không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Thibault Courtois. Để rồi đến phút 59, Liverpool nhận đòn hồi mã thương với pha dứt điểm cận thành tung lưới Alisson của Vinicius ghi bàn duy nhất trận đấu.

Sau trận thua cay đắng ở chung kết Champions League nhìn đối thủ Real Madrid vô địch, Liverpool đã yêu cầu mở cuộc điều tra về sự cố xảy ra trước trận chung kết khiến trận đấu bị hoãn đến 36 phút so với thời gian bóng lăn dự kiến là 2h sáng (29-5).

Lực lượng chức năng đã dùng bị xịt hơi cay để ngăn cản đám đông CĐV Liverpool tràn vào sân tạo ra cảnh hỗn loạn trước trận chung kết. Liverpool đã đưa ra tuyên bố rằng họ "vô cùng thất vọng" với sự cố trước trận chung kết Champions League ở Paris và đã yêu cầu một cuộc điều tra chính thức.

Tuyên bố của Liverpool FC có đoạn: "Chúng tôi vô cùng thất vọng về việc các CĐV vào sân vận động. Hàng rào an ninh bị phá vỡ khiến các CĐV Liverpool phải đối mặt với sự cố vào tối nay tại Stade de France.

Đây là trận đấu vĩ đại nhất của bóng đá châu Âu và những người ủng hộ không nên phải trải qua những cảnh tượng mà chúng tôi đã chứng kiến ​​đêm nay. Chúng tôi đã yêu cầu mở một cuộc điều tra chính thức về nguyên nhân xảy ra vấn đề không thể chấp nhận này”.

Hàng trăm cảnh sát Pháp được trang bị khiên, hơi cay và rào chắn xung quanh bên ngoài sân Stade de France. Nhiều người có vé xem trận đấu phải chờ đợi bên ngoài sân vận động mà không được vào sân.

Sự cố trước trận chung kết Champions League. ẢNH: MIRROR

CĐV tên Carl Noades, 63 tuổi nói với hãng tin PA: "Dường như chỉ có một cánh cổng đang mở, thật nực cười, trận đấu bắt đầu và chúng tôi bị mắc kẹt bên ngoài. Đó là một sự ô nhục, cách họ đối xử với chúng tôi là rất sốc. Nó không có tổ chức”

Khi trận đấu bắt đầu, người ta có thể nhìn thấy nhiều khoảng trống lên trên hàng ghế các khán đài vì các CĐV vẫn chưa vào sân hết. Có những người hâm mộ không có vé cũng cố gắng lao qua hàng rào an ninh vào sân. Nhiều fan đã “đứng lên” chống lại lớp hàng rào an ninh lực lượng an ninh giăng ra và hét lên “Cho chúng tôi vào sân”.

LĐBĐ châu Âu (UEFA) đưa ra tuyên bố quy trách nhiệm cho người hâm mộ khi cho rằng nhiều fan Liverpool đã mua vé giả và cố gắng tụ tập bên ngoài để vào sân. Hôm qua (28-5), nhiều fan Liverpool đã mua phải vé giả trên mạng từ những nguồn không chính thống và Liverpool cũng phát đi cảnh báo về vấn đề này.

UEFA tuyên bố: “Điều này (CĐV mua phải vé giả) đã tạo ra một lượng lớn người hâm mộ cố gắng vào sân. Do đó, trận đấu đã bị hoãn 35 phút để cho phép càng nhiều người hâm mộ có vé chính chức vào sân càng tốt.

Khi số lượng CĐV đứng bên ngoài sân vận động tiếp tục tăng lên sau khi trận đấu bắt đầu, cảnh sát đã giải tán họ bằng hơi cay và buộc họ rời khỏi sân vận động.

UEFA thông cảm với những người bị ảnh hưởng bởi sự cố. Chúng tôi sẽ khẩn trương xem xét thêm những vấn đề này cùng với cảnh sát, chính quyền Pháp và với Liên đoàn bóng đá Pháp”.