Lở đất kinh hoàng, 670 người chết 26/05/2024 18:25

(PLO)- Đã 670 người chết trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Papua New Guinea.

Khả năng đã 670 người thiệt mạng trong vụ lở đất ở Papua New Guinea - một quốc đảo ở châu Đại Dương, theo tờ The New York Times.

Vụ lở đất xảy ra ở khu vực nông thôn của quốc đảo này vào khoảng 3 giờ sáng 24-5 khi người dân còn đang ngủ. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, việc cứu hộ cứu nạn gặp khó khăn do địa hình khó tiếp cận khi một số tảng đá lớn đổ xuống chắn ngang đường cao tốc và do mặt đất ở khu vực đó tiếp tục sạt lở.

Theo các quan chức địa phương, khu vực này thuộc tỉnh Enga, có mật độ dân cư đông và có dân số trẻ. Chính quyền lo ngại rằng nhiều trường hợp thiệt mạng là trẻ em dưới 15 tuổi.

Người dân tìm kiếm người mất tích sau vụ sạt lở đất ở làng Yambali, Papua New Guinea. Ảnh: AP

Ông Serhan Aktoprak, người đứng đầu văn phòng Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên hợp quốc ở Papua New Guinea, cho biết vụ sạt lở đã khiến ít nhất 670 người chết, khoảng 1.250 người phải rời bỏ nhà cửa và khoảng 250 ngôi nhà bị bỏ hoang.

Ông Aktoprak cho biết chính quyền địa phương đã đảm bảo lương thực và nước uống cho khoảng 600 người và một đoàn xe nhân đạo gồm các quan chức địa phương và thành viên của Tổ chức Di cư Quốc tế đã tới khu vực này vào ngày 26-5. Trước đó, một đoàn xe viện trợ đã đi tới khu vực này vào chiều 24-5 để tiếp tế lều bạt và nước nhưng không có lương thực.

Hiện trường vụ lở đất ở Papua New Guinea được ghi nhận tại làng Yambali. Ảnh: AP

Đến chiều 26-5, đất vẫn sạt lở, đá vẫn rơi do áp lực tăng và nguồn nước ngầm chảy. Ông Aktoprak cho biết không có thiết bị đào đất nào được chuyển đến khu vực này và mọi người đang tìm kiếm thi thể bằng các công cụ thô sơ như xẻng.