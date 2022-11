Loại bia được uống duy nhất tại World Cup 2022 có gì khác với bia thông thường?

(PLO)- Bia không cồn là loại bia duy nhất được bán tại các trận đấu ở World Cup năm nay bởi liên quan đến luật pháp các nước Hồi giáo.

Trong tuyên bố mới nhất ngày 18-11 vừa qua, FIFA cho biết việc bán bia quanh các sân vận động tổ chức World Cup đã bị cấm, AFP đưa tin. Chính vì thế bia không cồn trở thành loại bia duy nhất được bán tại các trận đấu ở World Cup năm nay.

Theo Cục Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), đồ uống có thể tuyên bố là không cồn miễn là chúng không vượt quá giới hạn 0,5% cồn theo thể tích (ABV).

Do đó, bia không cồn là loại bia đã loại bỏ cồn hoặc đã được ủ để chứa ít cồn hơn mức giới hạn cho phép. Một ly bia không cồn sẽ không khiến bạn bị say nhưng chúng có thể thay thế các loại bia có cồn mang đến cho bạn một lựa chọn khi muốn uống bia mà không bị say.

Bia không cồn khác gì so với bia thông thường

Theo tờ Everyday Health, với hàm lượng protein, carbohydrate và đường tương tự như bia có cồn thông thường, lượng calo của các sản phẩm bia không cồn khiến chúng trở nên khác biệt. Đó là bởi vì, mặc dù carbs và đường tương tự nhau nhưng nồng độ cồn thấp hơn thường dẫn đến ít calo hơn.

Kerry Benson, đồng tác giả cuốn sách “Bữa tiệc Mocktail: 74 công thức nấu ăn không cồn dựa trên thực vật” cho biết bia không cồn là cách tuyệt vời để mọi người giảm uống rượu mà vẫn có thể thưởng thức và trải nghiệm hương vị của bia.

Có nên cân nhắc việc chọn uống bia không cồn?

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), rượu bia là nguyên nhân gây ra các ca tử vong lớn nhất toàn cầu. Ngay cả khi bạn uống rượu bia ở mức vừa phải nhưng thường xuyên cũng có thể gây tăng nguy cơ rung tâm nhĩ, vì rượu bia góp phần gây béo phì, rối loạn nhịp thở khi ngủ và gây tăng huyết áp.

Chính vì thế loại bỏ cồn ra khỏi bia sẽ giúp việc uống bia có nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn uống quá mức cho phép. Hầu hết các loại bia không cồn cung cấp rất ít giá trị dinh dưỡng và chủ yếu là carbohydrate, thường ngang bằng với loại bia thông thường.

Bà Benson nói: “Điều tuyệt vời về bia không cồn so với bia có cồn nằm ở bảng thông tin dinh dưỡng và danh sách thành phần, bởi chúng được biểu thị một cách rõ ràng cụ thể. Đơn cử, một số bia không cồn có chứa thêm đường, điều mà ở một số đồ uống có cồn thường không liệt kê thành phần này, chính vì thế bạn có thể căn cứ vào đó để cân nhắc trước khi sử dụng đồ uống này".

Bia không cồn có tốt cho sức khỏe?

Rất nhiều câu hỏi đặt ra liên quan đến việc: bia không cồn có tốt cho sức khỏe? Theo Everyday Health rõ ràng việc chọn uống bia ít cồn hoặc không cồn sẽ giúp bạn dễ dàng tuân thủ nguyên tắc uống rượu bia không khuyến nghị. Thêm vào đó nồng độ cồn thấp ít ảnh hưởng đến nồng độ cồn trong máu, tốt cho người tham gia giao thông

Ngoài ra bia thường được làm từ lúa mạch, chính vì thế bia thường chứa hợp chất thực vật tự nhiên được gọi là polyphenol, mà ở một khía cạnh y học thì hợp chất này hỗ trợ tuần hoàn, giảm viêm và giảm huyết áp.

Tuy nhiên vẫn phải nhớ rằng bia không cồn vẫn có chứa một ít cồn, và con số ABV từ 0,0% đến 0,5% mà bạn nhìn thấy trên nhãn không phải là sự đảm bảo chắc chắn.

Trước đây một số bia không cồn được phát hiện vượt quá giới hạn pháp lý là 0,5% ABV. Một nghiên cứu cho thấy 30% các loại bia không cồn được thử nghiệm có lượng cồn nhiều hơn so với chỉ định trên nhãn và 6 trong số các loại bia được thử nghiệm có chứa tới 1,8% cồn theo thể tích.

Hình thức, mùi thơm và hương vị của bia không cồn có thể gây thèm rượu đối với một số người đang cai nghiện.

Điểm mấu chốt về bia không cồn

Trước khi sử dụng bia không cồn, bạn nên đọc kỹ nhãn, tránh lựa chọn có thêm đường và thưởng thức chúng ở mức độ vừa phải.

Tác giả Benson cho rằng bia không cồn là một sự hoán đổi đặc biệt tốt trong môi trường tập thể dục, nơi rượu đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây. “Nếu bạn nghĩ rằng mình đang cần giải tỏa bằng một ly bia thông thường sau cuộc đua hoặc giờ làm việc mệt mỏi, hãy nghĩ lại, bạn nên uống bia không cồn tốt hơn nhiều", cô Benson nói.