(PLO)- Lời cảm tạ của gia đình sau tang lễ ông Lê Minh Công, Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam.

Gia đình chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm tạ sâu sắc nhất đến:

- Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM TP Thủ Đức;

- Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phường An Phú; Chi bộ 9 phường An Phú;

- Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện U Minh, tỉnh Cà mau;

- Bộ Tư pháp, các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí nguyên lãnh đạo các cấp và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư Pháp;

- Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam và các đơn vị trực thuộc;

- Đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam; Hội Công chứng viên TP.HCM; các tổ chức hành nghề công chứng, các công ty luật, văn phòng luật sư, văn phòng thừa phát lại, các cơ quan báo chí, truyền hình từ trung ương tới địa phương;

- Đại diện Ban liên lạc đồng hương tỉnh Kiên Giang; Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau; Ban liên lạc hưu trí trục vớt cứu hộ; CLB hưu trí Hàng hải phía Nam; Liên đoàn Thể thao dưới nước TP.HCM;

- Ban quản trị, ban quản lý, các bộ phận phục vụ và toàn thể cư dân tại chung cư An Khang, phường An Phú, TP Thủ Đức; Công ty dịch vụ tang lễ Blackstones;

- Các ông, bà, cô, dì, chú, bác, họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia; các anh, chị, em, bạn hữu gần xa của đại gia đình đã đến viếng, chia buồn, gửi vòng hoa, thư tín, điện tín cùng với những lời chia buồn chân tình sâu sắc nhất tới gia đình chúng tôi và đã không quản đường xa, thời gian, công sức tiễn đưa chồng, cha, ông của chúng tôi là:

Ông LÊ MINH CÔNG

Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình An, xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trong lúc tang gia bối rối nếu có điều gì sơ suất gia đình chúng tôi mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Bà Quả phụ TRẦN THỊ KIM LAN cùng các con, con rể, con dâu và các cháu

Đồng cảm tạ.

PV