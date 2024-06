Lợi ích cho sức khỏe khi ăn sầu riêng 10/06/2024 14:04

Bởi vì sầu riêng chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất xơ, kali, vitamin C, folate và rất giàu các hợp chất thực vật bảo vệ có thể có lợi cho sức khỏe tổng thể. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe tổng thể khi ăn sầu riêng.

Ăn sầu riêng có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Sầu riêng là một nguồn tuyệt vời của một số chất dinh dưỡng, bao gồm cả chất xơ. Một cốc sầu riêng thô cung cấp hơn 9 gam (g) chất xơ, đáp ứng 33% nhu cầu chất xơ hàng ngày của bạn.

Chất xơ hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa bằng cách bảo vệ chống táo bón, hỗ trợ môi trường đường ruột cân bằng và cung cấp năng lượng cho vi khuẩn sinh học giải phóng các hợp chất gọi là axit béo chuỗi ngắn (SCFA).

Có thể tăng cường sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn nhiều chất xơ - bạn có thể nhận được bằng cách ăn các thực phẩm như sầu riêng - cũng có thể bảo vệ chống lại bệnh tim mạch.

Ngoài việc chứa nhiều chất xơ, sầu riêng còn cung cấp 13 g chất béo, chủ yếu là chất béo không bão hòa đơn. Chất béo không bão hòa đơn được coi là "tốt cho tim" vì chúng giúp điều chỉnh mức cholesterol, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Sầu riêng cũng cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng như magiê và kali, giúp kiểm soát huyết áp. Đây cũng là nguồn cung cấp folate tốt, giúp điều chỉnh nồng độ axit amin gọi là homocysteine. Khi nồng độ tăng quá cao có thể làm tăng tình trạng viêm, xơ vữa động mạch và nguy cơ mắc bệnh tim.

Hỗ trợ quản lý cân nặng

Ăn sầu riêng có thể hỗ trợ quản lý cân nặng bởi vì nó giàu hàm lượng chất xơ. Chất xơ có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn sau khi ăn, điều này có thể giúp bạn duy trì trọng lượng cơ thể tối ưu .

Một nghiên cứu trên 345 người cho thấy lượng chất xơ ăn vào là yếu tố dự báo có ảnh hưởng nhất đến trọng lượng cơ thể, không phụ thuộc vào lượng dinh dưỡng đa lượng và lượng calo nạp vào.

Có thể bảo vệ chống lại bệnh tật

Ăn sầu riêng có thể bảo vệ chống lại bệnh tật bởi vì nó rất giàu vitamin C. Vitamin C có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ và cần thiết cho chức năng miễn dịch. Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu vitamin C có thể giúp bảo vệ chống lại một số tình trạng sức khỏe phổ biến, bao gồm một số bệnh ung thư và bệnh tim.

Ăn sầu riêng cũng là nguồn tập trung các hợp chất bảo vệ thực vật như flavonoid và carotenoids. Những hợp chất này bảo vệ tế bào của bạn khỏi tổn thương do oxy hóa - nguyên nhân gây ra một số bệnh, chẳng hạn như bệnh tim, suy giảm nhận thức, thoái hóa thần kinh và một số bệnh ung thư.

Có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ

Nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ chế độ ăn nhiều vitamin C có thể có lợi ích sức khỏe não bộ. Ăn sầu riêng có thể giúp bạn nhận được nhiều vitamin C hơn vì một khẩu phần ăn cung cấp hơn 50% nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của bạn — điều này có thể giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ của bạn.