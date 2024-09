Long An: Bé trai 3 tuổi rơi xuống kênh đuối nước thương tâm 23/09/2024 17:27

(PLO)- Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra ở huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, khiến một bé trai 3 tuổi tử vong.

Chiều 23-9, thông tin UBND huyện Tân Hưng (Long An), cho biết lực lượng công an xã Vĩnh Châu B và các ngành, lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm được bé trai 3 tuổi đuối nước tử vong mà trước đó gia đình đã đến công an xã trình báo bị mất tích.

Theo đó, trưa 21-9, ông HCH (ngụ xã Vĩnh Châu B) đến cơ quan Công an xã Vĩnh Châu B trình báo vụ việc con ông là HNTP, 3 tuổi, bị mất tích.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng phối hợp với gia đình tìm kiếm cháu bé.

Đến khoảng 16 giờ 30 ngày 22-9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu P trôi dưới kênh T2 gần khu vực cầu Gò Thuyền thuộc ấp 2, xã Vĩnh Châu B (cách nhà khoảng 1 km). Thi thể cháu P đã lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục bàn giao cho gia đình đem về mai táng sau đó.

Theo lãnh đạo huyện Tân Hưng, hiện đang trong mùa lũ, cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần trông giữ con em mình cẩn thận, tránh không để xảy ra trường hợp đuối nước đáng tiếc.