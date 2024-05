Long An bứt phá mạnh mẽ, đứng thứ 2 về Chỉ số PCI 2023 09/05/2024 16:02

Vào sáng 9-5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) 2023.

Dựa trên kết quả điều tra hơn 10.000 doanh nghiệp trên cả nước, báo cáo PCI và PGI 2023 đã cho thấy bảng xếp hạng các địa phương đứng đầu về chất lượng điều hành kinh tế theo đánh giá của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhận biểu trưng PCI với vị trí Á quân. Ảnh:HP

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu với 71,25 điểm, Long An vươn lên vị trí Á quân với sự bứt phá mạnh mẽ từ vị trí thứ 10 trong Bảng xếp hạng PCI năm 2022, đã vươn lên vị trí thứ 2 của năm nay với 70,94 điểm.

Ba vị trí còn lại trong top 5 có TP Hải Phòng, tỉnh Bắc Giang và Đồng Tháp.

So sánh với kết quả năm 2022, Long An đã tăng vượt bậc cả về thứ hạng lẫn điểm số. Cụ thể, năm 2022, PCI Long An xếp hạng 10, năm 2023 tăng lên hạng 2; về điểm số, năm 2022 Long An đạt 68,45 điểm, năm 2023 đạt 70,94 điểm, tăng 2,49 điểm.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) các tỉnh, thành phố

Về kết quả PGI, Long An đứng thứ hạng 12/63 tỉnh, thành cả nước (năm 2022 Long An đứng thứ hạng 28/63 tỉnh, thành).

Với việc Long An vươn lên vị trí Á quân chỉ số PCI, Long An đã tạo đột phá, mạnh dạn triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương.

Đây là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Long An một cách đồng bộ, bền vững và nâng thứ hạng PCI của tỉnh trong thời gian qua.

Từ những điểm sáng trong thời gian qua, tới đây, tỉnh Long An sẽ tiếp tục phát huy và cố gắng hơn nữa để môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng thông thoáng hơn, hướng tới mục tiêu các chỉ số thành phần của PCI đều tăng dần qua từng năm.

Chính điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi và là chìa khoá quan trọng để Long An tiếp tục trở thành điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư trong nước, lẫn thu hút các dự án FDI.