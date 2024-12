Long An đạt và vượt kế hoạch 21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 09/12/2024 11:55

(PLO)- Tỉnh Long An đã đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 3 đồng bằng sông Cửu Long

Sáng ngày 9-12, HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 21, kỳ họp cuối năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An phát biểu khai mạc. Ảnh:HD

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An khẳng định, năm 2024, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Kết quả, có 21/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Long An đứng thứ 3 vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: HD

Tốc độ tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, ước cả năm đạt 8,3%, đứng thứ 3 vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả phấn khởi, đến nay đạt hơn 24.000 tỷ đồng, ước cả năm đạt khoảng 25.000 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực như số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 59%, vốn đăng ký tăng 41,3% so cùng kỳ. Về giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 80% kế hoạch, thuộc TOP đầu cả nước, triển vọng cả năm sẽ đạt được 100%. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với con số ấn tượng 1.364 ha, đạt 116,3% kế hoạch.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; vượt kế hoạch đề ra (kinh phí vận động đến nay hơn 20,2 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành sửa chữa, xây dựng 219 căn nhà tình nghĩa).

Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã thu hút rất nhiều du khách đến với Long An. Ảnh: HD

Tỉnh đã tổ chức thành công Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch lần thứ 2 năm 2024, để lại ấn tượng tốt đẹp, sức lan tỏa mạnh mẽ, hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện của đất và người Long An trong lòng người dân địa phương, du khách trong nước và bạn bè quốc tế (góp phần tăng số lượng khách du lịch năm 2024 đạt hơn 2.500.000 lượt, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ, đạt 192% kế hoạch; doanh thu du lịch 1.300 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ, đạt 185% kế hoạch).

“Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhấn mạnh.

Tại Kỳ họp thứ 21 – Kỳ họp lệ cuối năm, ngoài các nội dung thường kỳ theo luật định, kỳ họp này sẽ xem xét, thông qua 48 Nghị quyết quan trọng về phát triển KT-XH, đầu tư công, tài chính - ngân sách, đất đai, nông nghiệp, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, biên chế, định hướng hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh thời gian tới,…

Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung kỳ họp lần thứ 21 HĐND tỉnh Long An. Ảnh: HD

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Long An sẽ thảo luận và cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự thảo nghị quyết quan trọng, có tính đặc thù, đột phá về cơ chế chính sách của tỉnh về chính sách thu hút container vào các cảng trên địa bàn tỉnh và chính sách, biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh còn thực hiện nội dung quan trọng về công tác nhân sự, bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

“Kỳ họp này diễn ra trong hai ngày 9 và 10-12 có khối lượng công việc rất lớn và nhiều nội dung mới, rất quan trọng. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thể hiện rõ chính kiến, bản lĩnh, trí tuệ của mình để nghiên cứu kỹ tài liệu, phản ánh khách quan, thảo luận sôi nổi, hiến kế và đóng góp thật nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, đưa ra quyết định đúng đắn, phù hợp. Đồng thời phát huy tốt quyền chất vấn, truy vấn của mình, tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm, có tính thời sự được cử tri, dư luận quan tâm”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.