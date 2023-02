Long An: Kết nối các nhà đầu tư để phát triển nhiều lĩnh vực cho tỉnh

(PLO)- Ban liên lạc đồng hương Long An tại TP.HCM đã vận động được các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ nhiều chương trình đóng góp cho tỉnh nhà.

Ngày 11-2, tại TP.HCM, UBND tỉnh Long An phối hợp với Ban Liên lạc đồng hương Long An tổ chức họp mặt đồng hương Long An tại TP.HCM nhân dịp đầu xuân.

Tại buổi họp mặt, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đánh giá cao những đóng góp trong hoạt động đầu tư, quan tâm chia sẻ những giá trị vật chất và tinh thần của những người con quê hương Long An tại TP.HCM, đây chính là nguồn động lực to lớn cho tỉnh.

Trong năm 2023 tỉnh Long An xác định các nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo các hoạt động đối ngoại, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, phát huy dân chủ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, bên cạnh nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân trong tỉnh, lãnh đạo tỉnh Long An mong muốn sẽ nhận được sự đóng góp của những người con tỉnh Long An tại các tỉnh thành khác trong cả nước.

"Tôi mong muốn Hội Đồng hương Long An tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng đổi mới, đa dạng các hoạt động, chăm lo tốt hơn cho người dân. Tiếp tục quảng bá hình ảnh con người, vùng đất Long An năng động, kêu gọi, kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư" - ông Hòa nói.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Long An TP.HCM chia sẻ: "Thời gian qua, Ban liên lạc đồng hương Long An tại TP.HCM đã vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp hỗ trợ nhiều chương trình cho tỉnh nhà.

Cụ thể, chương trình “Tiếp sức đến trường” với gần 200 phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học; trao tặng hơn 100 phần quà nhân dịp tết trung thu cho trẻ em nhỏ nghèo huyện Cần Đước; phối hợp với ban chăm sóc sức khỏe Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức hơn 20 đoàn khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 5.000 bệnh nhân nghèo tại các địa phương trong tỉnh Long An; xây dựng nhiều nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho các hộ dân nghèo, gia đình chính sách tại các địa phương trong tỉnh…

Năm 2023, Ban Liên lạc Hội đồng hương Long An tại TP.HCM sẽ tăng cường mối quan hệ giữa Ban Liên lạc và lãnh đạo tỉnh, để xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động có chiều sâu, thiết thực hơn; tiếp tục vận động sự đóng góp, ủng hộ của bà con đồng hương, các doanh nghiệp, mạnh thường quân đẩy mạnh nhiều chương trình cho người dân Long An."

NGUYÊN VÕ