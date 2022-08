Long An: Khen thưởng Ban chuyên án phá vụ bắn chết người trong tiệc sinh nhật

Ngày 26-8, nguồn tin từ Công an tỉnh Long An, cho biết đã khởi tố 12 bị can liên quan trong vụ sử dụng súng bắn đạn hoa cải dẫn đến một người chết, hai người bị thương tại tiệc sinh nhật ở xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa vào tối 15-8.

Theo công an, tối hôm xảy ra sự việc, Nguyễn Phương Duy (31 tuổi); Huỳnh Long Hội (26 tuổi); Nguyễn Minh Trường (30 tuổi); Phạm Thanh Hóa( 24 tuổi) cùng trú tỉnh Long An và Huỳnh Công Thân (33 tuổi, quê Tiền Giang) ngồi uống rượu cùng nhóm bạn tại tiệc sinh nhật.

Lúc này, có hai thanh niên đi trên xe máy chạy đến, người ngồi phía sau đã dùng súng bắn đạn hoa cải nổ hai phát đạn vào nhóm người đang ngồi.

Hậu quả Duy, Hội và Trường bị thương được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Duy tử vong, Hóa và Thân bị đạn sượt qua người xây sát nhẹ.

Sau khi nổ súng, người này đã nhanh chóng lên lên xe đồng phạm đang chờ sẵn và tẩu thoát.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khởi tố vụ án để điều tra.

Đến ngày 19-8, Cơ quan điều tra đã làm rõ và bắt, khởi tố 12 nghi can quê ở các tỉnh Long An, Tiền Giang và Kiên Giang.

Trong đó tám bị can bị khởi tố về tội giết người, ba bị can về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và một bị can về tội che giấu tội phạm.

Qua điều tra, các nghi can đã khai nguyên nhân xảy ra vụ việc sử dụng súng bắn người là do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Đến ngày 15-8, khi phát hiện nhóm đối thủ đang dự tiệc sinh nhật, các bị can đã gọi người và mang theo súng đi tìm để giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan CSĐT truy tìm hung khí gây án, thu giữ được 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải và 2 khẩu súng dạng Rulo.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.