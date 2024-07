Long An: Lấy đất bùn dự trữ để xây trụ sở công an huyện mang ra ngoài tỉnh 17/07/2024 16:56

(PLO)- Ngành chức năng tỉnh Long An đang vào cuộc điều tra, xác minh việc lấy đất bùn dự trữ để san lấp mặt bằng công trình xây dựng trụ sở Công an huyện Tân Hưng đem ra ngoài tỉnh.

Ngày 16-7, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, cho biết Sở đang phối hợp với Công an tỉnh điều tra, xác minh một số người lấy đất bùn dự trữ (để làm vật liệu san lắp đường giao thông, mặt bằng các công trình xây dựng trên địa bàn Long An) đem ra ngoài tỉnh.

Tháng 4-2024, UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương cho UBND huyện Tân Hưng sử dụng bùn đất nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng để san lấp mặt bằng công trình xây dựng trụ sở Công an huyện Tân Hưng, với khoảng 5.000 m3.

Sà lan, ghe tập kết để lấy vật liệu đất dự trữ vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh Long An. Ảnh: DK

Bãi đất bùn này được Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 10 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) làm chủ đầu tư, thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng, tập kết tại khu đất hơn 11.670 m2 thuộc xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, Long An. Bãi đất có khoảng 45.000 m3, được bàn giao cho UBND huyện Tân Hưng quản lý theo quy định.

Tuy nhiên, lợi dụng việc này, một số người đã đưa máy xúc, ghe gỗ hàng chục tấn đến lấy đất dự trữ mang ra khỏi địa bàn tỉnh. Qua ghi nhận, bãi đất đã bị khai thác rất nhiều, lượng đất còn lại rất ít.

Bãi đất bùn dự trữ để san lấp mặt bằng công trình xây dựng trụ sở Công an huyện ở xã Hưng Thạnh, Long An đã bị khai thác gần như cạn kiệt. Ảnh: DK

Theo người dân xã Hưng Thạnh, khoảng 1 tháng nay, mỗi ngày có khoảng 20 sà lan, ghe gỗ hàng chục tấn, mang biển kiểm soát các tỉnh Đồng Tháp, An Giang cập bãi đất này.

Sau đó, từng phương tiện được xe xúc lấy đất từ bãi đưa xuống. Chỉ trong thời gian ngắn, các sà lan, ghe đã đầy ấp và rời đi theo hướng kênh Hồng Ngự sang tỉnh Đồng Tháp.

“Việc này không chỉ diễn ra ngay giữa ban ngày, hoạt động liên tục cả ban đêm khiến nguồn vật liệu đất ở đây gần như cạn kiệt. Trong khi đó, nhiều dự án ở Long An đang thiếu nguồn vật liệu san lấp nền trầm trọng” - một người dân xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng bức xúc.

Theo lãnh đạo UBND huyện Tân Hưng, huyện đã nắm được thông tin phản ánh của người dân và chỉ đạo UBND xã Hưng Thạnh kiểm tra, quản lý chặt nguồn vật liệu đất bùn tại trên địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý hành vi khai thác đất không đúng quy định, nhất là tại các bãi đất bùn dự trữ ở địa phương.