Long An: Nhiều cọc tiêu trên tuyến đường vành đai hơn 3.000 tỉ đồng bị phá hoại 13/07/2024 15:08

(PLO)- Tuyến đường Vành đai TP. Tân An, đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng mới đưa vào sử dụng nhưng nhiều cọc tiêu giao thông bẻ gãy, tiềm ẩn nguy tai nạn giao thông.

Sáng ngày 13-7, ghi nhận PLO trên tuyến đường Vành đai TP. Tân An (Long An) đoạn qua khu vực cầu Rạch Chanh, giáp ranh giữa xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa với xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An hàng chục cọc tiêu giao thông cạnh dải phân cách ở phía dốc hai thành cầu đều bị bẻ gãy hoặc lấy mất.

Video: Long An: Tuyến đường vành đai hơn 3.000 tỉ đồng mới đưa vào sử dụng đã bị phá hoại.

Nhiều cọc tiêu giao thông bảo vệ cầu Rạch Chanh bị bẻ gãy hoặc lấy mất. Ảnh: HD

Người dân đi tập thể dục tại đây cho biết, vào lúc đêm tối, một số thanh niên thường tụ tập khu vực này, khả năng những người này đã bẻ gãy cọc tiêu rồi đem ném đi nơi khác.

“Mấy hôm nay tôi đi tập thể dục thấy mấy cọc tiêu bị đập phá mất, gây mất mỹ quan và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Kinh phí xây dựng công trình hàng ngàn tỉ đồng mà một số người không ý thức bẽ gãy, cần có biện pháp xử lý mạnh tay để ngăn ngừa tình trạng này tái diễn”, ông Bùi Văn Tứ người dân xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa kiến nghị.

Các cọc tiêu giao thông phía hai bên dốc cầu Rạch Chanh bị gãy. Ảnh:HD

Hành vi phá hoại tài sản trên tuyến Vành đai TP. Tân An khiến nhiều người dân nơi đây bất bình, lo lắng cho người tham gia giao thông. Nhiều người dân đề nghị các cơ quan chức năng cần phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ công trình.

Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là vào buổi tối, phát hiện xử lý thật nghiêm theo pháp luật những trường hợp cố tình phá hoại tài sản trên tuyến đường để làm gương.

Đồng thời, sớm bổ sung những đoạn dải phân cách đã bị phá huỷ nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Cọc tiêu giao thông trên tuyến đường Vành đai bị ngã nằm lật ngang sau vụ tai nạn giao thông vẫn chưa được khắc phục sữa chữa. Ảnh:HD

Theo quan sát của PV, một số trụ cột tiêu cặp trên đường Vành đai đoạn qua địa phận xã Lợi Bình Nhơn, xe bị tai nạn làm gãy hai cột tiêu nằm lật ngang lề đường vẫn chưa được sữa chữa khắc phục.

Vết nứt kéo dài dưới dốc cầu vượt cao tốc số 7, nguy hiểm khi phương tiện trọng tải nặng qua khu vực này. Ảnh: HD

Bên cạnh đó, tại khu vực dốc cầu vượt cao tốc số 7 hướng từ TP. Tân An đi huyện Thủ Thừa trên đường Vành đai TP. Tân An đã xuất hiện nhiều vết nứt dài, rộng từ 2-5cm.

Tuyến đường Vành đai TP. Tân An đưa vào sử dụng cuối tháng 12-2023. Ảnh: HD