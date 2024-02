Long An phạt hơn 6 tỉ đồng vi phạm giao thông dịp tết

(PLO)- Trong dịp tết, CSGT toàn tỉnh Long An đã xử lý gần 1.400 trường hợp vi phạm giao thông, thu nộp phạt hơn 6 tỉ đồng.

Ngày 16-2, Ban ATGT tỉnh Long An cho biết, trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 1.385 trường hợp vi phạm trật tự, ATGT, tạm giữ 764 phương tiện, tước 71 giấy phép lái xe, thu nộp Kho bạc Nhà nước số tiền hơn 6,2 tỉ đồng.

Người dân nộp hơn 6,2 tỉ đồng vi phạm giao thông. Ảnh: CTV

Toàn tỉnh Long An xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 6 người bị thương; không có xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Đặc biệt, trong 7 ngày nghỉ tết, toàn tỉnh không có người chết vì tai nạn giao thông. So với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, số người chết do tai nạn giao thông giảm sâu.

Lực lượng CSGT tỉnh Long An điều tiết, tuần tra kiểm soát trong và sau tết Nguyên đán. Ảnh: HD

Mặc dù trong dịp trước, trong và sau tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ.

Nhiều lực lượng liên quan được huy động bảo đảm tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, ATGT.

HUỲNH DU