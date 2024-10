Long An: Tín hiệu đèn giao thông hiển thị hơn 400 giây, làm khó người đi đường 23/10/2024 15:21

Chiều 23-10, thông tin từ Sở GTVT Long An cho biết đã khắc phục lỗi đèn tín hiệu giao thông trên đường Vành đai TP Tân An khi đèn đường hiển thị trên 400 giây xảy ra vào tối ngày 22-10. Hiện đèn tín hiệu đã hoạt động lại bình thường.

Tín hiệu đèn giao thông đã được khắc phục sau khi bị lỗi hiển thị trên 400 giây. Ảnh: Sở GTVT Long An

Trước đó, vào tối ngày 22-10, nhiều người đi trên tuyến đường Vành đai TP Tân An bất ngờ trước lỗi tín hiệu đèn giao thông nơi giao nhau giữa đường Vành đai TP Tân An và đường tỉnh 834B thuộc địa bàn xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa.

Đèn tín hiệu giao thông hiển thị trên 400 giây. Clip: HUỲNH DU

Ghi nhận của PLO vào lúc 22g20, tín hiệu đèn giao thông tại đây hiển thị trên 400 giây rồi giảm dần. Lỗi này xuất hiện cả đèn xanh và đèn đỏ cùng lúc.

Đèn giao thông hiển thị trên 400 giây khiến người tham gia giao thông hoang mang. Ảnh: HD

Đèn tín hiệu hiển thị trên 400 giây khiến nhiều người đi đường hoang mang không biết dừng chờ hay đi sao cho đúng.

Đường Vành đai TP. Tân An đưa vào sử dụng cuối năm 2023. Ảnh: HD

Đường Vành đai TP Tân An là công trình trọng điểm của tỉnh Long An trong giai đoạn 2021-2025, có tổng chiều dài hơn 22 km và 5 cầu, đi qua địa bàn huyện Thủ Thừa và TP Tân An.

Tổng mức đầu tư giai đoạn đầu của dự án hơn 3.100 tỉ đồng. Trong đó, chi phí đầu tư xây dựng hơn 1.660 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.440 tỉ đồng.