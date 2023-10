Long An: Tổ chức triển lãm giới thiệu các giải pháp, sản phẩm về chuyển đổi số

Sáng ngày 10-10, tại TP Tân An, tỉnh Long An, đã khai mạc triển lãm giới thiệu các giải pháp, sản phẩm về chuyển đổi số.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp các doanh nghiệp công nghệ số tổ chức.

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: HUỲNH DU

Triển lãm diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12-10, tại đây sẽ giới thiệu các giải pháp, sản phẩm về chuyển đổi số với sự tham gia của các đơn vị: VNPT Long An; Viettel Long An; MobiFone tỉnh Long An; Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Long An; Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Bảo Tín; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Long An; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Hồ Văn Dân phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh:HD

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An, ông Hồ Văn Dân cho biết chương trình triển lãm nhằm mục tiêu mang công nghệ số tiến gần hơn đến với người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; giúp người dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên được tham quan, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ số, dịch vụ số phục vụ các nhu cầu thiết yếu hàng ngày; đồng thời, được hưởng những chính sách ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số từ các doanh nghiệp công nghệ số tham gia trong thời gian triển lãm.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại triển lãm. Ảnh: HD

Cũng theo ông Dân, đây là dịp để các doanh nghiệp công nghệ số thể hiện năng lực công nghệ, giới thiệu các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ số của đơn vị đến với mọi người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

"Sự kết nối này sẽ giúp các doanh nghiệp công nghệ số xác định tầm nhìn, định hướng phát triển; cũng như giúp cải tiến sản phẩm, dịch vụ tốt nhất để tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong công cuộc chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển xã hội số trong thời gian tới"- ông Hồ Văn Dân chia sẻ.

HUỲNH DU