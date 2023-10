Long An: Xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe nẹt pô, lạng lách

Sáng 1-10, thông tin từ Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, cho biết đã lập biên bản xử phạt 17 thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy chạy lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, đêm 29-9, Công an thị trấn Cần Giuộc nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu dân cư Tân Hai Thành thuộc khu phố Phước Thuận, thị trấn Cần Giuộc, có chín thanh, thiếu niên tụ tập chạy xe nẹt bô, lái xe hú ga, lạng lách.

Chín thanh thiếu niên tuổi từ 14 đến dưới 17 bị phát hiện, xử lý Ảnh: CA

Phát hiện lực lượng Công an, chín thanh niên từ 14 đến dưới 17 tuổi liền tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng đã kịp giữ người và phương tiện đưa về trụ sở làm việc.

Công an đã lập biên bản và đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với phụ huynh của các thanh thiếu niên trên vì hành vi giao xe cho người không đủ tuổi điều khiển xe máy có dung tích xi lanh trên 50cc.

Trước đó cũng tại huyện Cần Giuộc, trên đoạn đường thuộc xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, công an đã chặn bắt tám thanh niên tụ tập chạy xe máy hàng ngang lạng lách, đánh võng, nẹt pô lúc rạng sáng.

Công an phát hiện một chiếc xe máy được các thanh niên cất giấu vào lùm cây. Ảnh: CA

Khi phát hiện có lực lượng công an, nhóm thanh niên đã tháo chạy, quăng xe vào bụi cây ven đường để cất giấu. Tám thanh niên cùng phương tiện đã được đưa về trụ sở xử lý.

Công an đã hoàn tất hồ sơ và ra quyết định xử phạt hành chính tám thanh niên này về hành vi tụ tập cổ vũ đua xe trái phép và xử phạt số tiền 1,5 triệu đồng/người.

Long An: Cảnh sát vây bắt nhóm quái xế nẹt pô, đánh võng (PLO)- Nhóm tham gia tụ tập chạy xe tốc độ nhanh, dàn ngang và có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng bị Công an huyện Đức Hoà chặn bắt.

HUỲNH DU