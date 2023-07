Long An: Cảnh sát vây bắt nhóm quái xế nẹt pô, đánh võng

(PLO)- Nhóm tham gia tụ tập chạy xe tốc độ nhanh, dàn ngang và có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng bị Công an huyện Đức Hoà chặn bắt.

Ngày 7-7, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết lực lượng tuần tra CSGT huyện phối hợp Công an xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa Thượng phát hiện, bắt giữ nhiều thanh thiếu niên nẹt pô xe máy, lạng lách đánh võng, chạy dàn hàng ngang đoạn đường đang thi công.

Trước đó, vào lúc 19h ngày 6-7, CSGT huyện phối hợp tuần tra tuyến giao thông từ thị trấn Đức Hòa đến xã Mỹ Hạnh Nam.

Khi lực lượng đến đoạn khu vực ấp 2, xã Đức Hòa Đông thì phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập chạy xe máy nẹt pô, dàn hàng ngang, đánh võng... gây mất an ninh trật tự.

Lực lượng CSGT phối hợp với công an xã chốt chặn ở hai đầu đoạn đường.

Phát hiện cảnh sát giao thông, nhóm thanh niên tấp vào lề, bỏ phương tiện chạy thoát, một số bị bắt giữ khi còn ngồi trên xe máy và tìm cách chạy trốn.

Công an lập biên bản tạm giữ gần 20 xe máy các loại và đưa về trụ sở làm việc.

Theo thông tin, nhóm thanh thiếu niên này được một đàn anh mời dự tiệc sinh nhật ở xã Đức Hòa Đông, sau đó đem xe ra biểu diễn đoạn đường thi công vừa xong.

DƯƠNG KHÔI