Lừa bán đồ gia dụng giá rẻ rồi vào nhà cướp vàng của cụ bà 07/04/2024 18:23

Ngày 7-4, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh cho hay Công an TP Hạ Long đã bắt giữ Trần Văn Hùng (37 tuổi) và Trần Văn Tân (33 tuổi, thường trú tại tổ dân phố Phúc Lộc 2, phường Trần Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) về hành vi cướp giật tài sản.

Hùng và Tân cùng đống đồ gia dụng giá rẻ lừa bán để tiếp cận cụ bà. Ảnh: CAQN

Trước đó, Hùng và Tân đã giả làm nhân viên của một công ty điện máy lớn, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Suzuki màu trắng, đến tiếp thị bán đồ gia dụng (nồi cơm điện, bếp ga, bếp từ...) giá rẻ cho bà H.T.K (83 tuổi, thường trú tại thôn Bằng Xăm, xã Lê Lợi, TP Hạ Long).

Lợi dụng bà K đang ở nhà một mình, hai người này đã cướp giật tài sản của bà K là một chiếc nhẫn vàng tròn 9999.

Xe của Hùng và Tân dùng để di chuyển cùng chiếc nhẫn đã cướp của bà K. Ảnh: CAQN

Để mở rộng điều tra, Công an TP Hạ Long thông báo ai là bị hại liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản do Hùng và Tân thực hiện cần khẩn trương liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long (Đội Cảnh sát hình sự), để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Qua vụ việc này, công an TP Hạ Long cũng đưa ra cảnh báo về chiêu trò mới của những kẻ lừa đảo, đánh vào tâm lý ham đồ gia dụng rẻ tuồn từ siêu thị ra (một dạng đồ trộm cắp được) để dụ dỗ bị hại, tiếp cận rồi chiếm đoạt tài sản. Người dân cần nâng cao cảnh giác để không bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.