Lừa bạn game hơn 800 triệu với chiêu 'mua hàng trúng thưởng'

Ngày 6-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ Nguyễn Lê Hoàng Thủy, (31 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Thủy khai nhận sau khi quen biết chị QA (30 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) thông qua trò chơi điện tử, Thủy đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bạn.

Nguyễn Lê Hoàng Thủy tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Thủy giới thiệu mình đang làm việc cho một công ty chuyên về các thiết bị di động tại TP.HCM có thể mua được các mặt hàng giá rẻ. Tin lời, chị QA đã nhờ mua 3 điện thoại di động và chuyển hơn 44 triệu đồng cho Thủy.

Tuy nhiên, sau đó Thủy nói chưa có hàng nên chưa giao và nói chị QA chờ. Lúc này Thủy còn nói chị QA mua hàng được trúng thưởng với trị giá hàng tỉ đồng để tiếp tục lừa đảo. Tuy nhiên muốn nhận được tiền thưởng khách hàng phải đóng tiền thuế trước khi nhận thưởng.

Để A tin tưởng, Thủy đã chỉnh sửa số dư tài khoản sau khi chụp hình để chứng minh cho khách hàng thấy mình đã nhận được tiền Công ty Thế giới Di động trao thưởng và yêu cầu đóng thuế 10% giá trị. Tin lời, chị QA đã tiếp tục chuyển số tiền hơn 800 triệu đồng cho Thủy thì mới biết mình bị lừa.

Sau khi nhận được tin báo, ngày 3-1, Công an phường Thanh Bình phối hợp với Công an TP Biên Hòa xác minh mời Nguyễn Lê Hoàng Thủy lên công an làm việc và khai nhận hành vi của mình.

Vũ Hội