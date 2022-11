Lý do TP.HCM không chủ trì dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

(PLO)- TP.HCM không thể chủ trì thực hiện dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận là do TP đang thực hiện hai dự án khác là vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Mới đây, Sở GTVT TP vừa có văn bản gửi UBND TP về việc nghiên cứu mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo Sở GTVT, Bộ GTVT có chủ trì cuộc họp với các địa phương về đề xuất đầu tư giai đoạn 2 dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Tại đây, các đơn vị đã thống nhất về sự cần thiết của việc sớm nghiên cứu đầu tư mở rộng, hoàn thiện mạng lưới đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo quy hoạch đã phê duyệt.

Đồng thời, các đơn vị đã thống nhất nghiên cứu phương án triển khai thực hiện cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận tách thành hai dự án độc lập để tiếp tục nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2.

Bộ GTVT cũng đã có văn bản gửi các địa phương để thống nhất phương án đề xuất giao UBND TP.HCM hoặc Long An là cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án. UBND tỉnh Tiền Giang là đơn vị triển khai thực hiện dự án mở rộng cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương được đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào tháng 2-2021 (cách đây 12 năm).

Hiện nay, lưu lượng phương tiện trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương rất lớn, quy mô hiện có không đáp ứng được sự gia tăng của phương tiện và nhu cầu đi lại của người dân nên thường xuyên ùn tắc giao thông.

Cao tốc này đã không đảm bảo cho nhu cầu vận tải, lưu thông hàng hóa, hành khách và kết nối giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Theo Sở GTVT, để khắc phục những bất cập trên thì cần sớm hoàn thành mạng lưới đường cao tốc theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Đồng thời, phát huy hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc, vành đai đang triển khai và sớm nghiên cứu đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương là hết sức cần thiết, cấp bách.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương đi qua TP.HCM, Long An và Tiền Giang, có tính chất liên vùng. Do đó, trường hợp thực hiện đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Sở GTVT kiến nghị UBND TP đề nghị Bộ GTVT là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện dự án này hoặc UBND tỉnh Long An. Bởi lẽ, chiều dài tuyến đi qua tỉnh Long An dài nhất với hơn 28 km.

Lý giải thêm, Sở GTVT TP cho biết hiện nay TP đang chủ trì phối hợp với các địa phương để thực hiện dự án vành đai 3.

Bên cạnh đó, TP cũng đang là cơ quan có thẩm quyền phối hợp với tỉnh Tây Ninh triển khai dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Hiện dự án này đang trình Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. TP cần tập trung, ưu tiên nguồn lực cho hai dự án này.

Đối với tiến độ triển khai thực hiện dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, Sở GTVT cho rằng phía TP cần tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư vào năm 2023.

Năm 2024 sẽ tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định, quyết định đầu tư. Năm 2025 khởi công dự án và năm 2027 đưa vào khai thác.

ĐÀO TRANG