Mật ong có thể cải thiện lượng đường trong máu và mức cholesterol

Nghiên cứu gần đây được công bố trên Nutrition Reviews đã phát hiện ra rằng, mật ong có thể cải thiện lượng đường trong máu và lượng cholesterol.

Nghiên cứu nói gì về mật ong và sức khỏe tim mạch?

Theo Eat This, Not That, các nhà nghiên cứu từ Đại học Toronto đã xác định tác động của mật ong đối với các yếu tố nguy cơ chuyển hóa tim mạch.

Chịu trách nhiệm đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp, các nhà nghiên cứu tập trung vào 18 thử nghiệm có kiểm soát với sự tham gia của hơn 1.100 người tham gia và kéo dài trong khoảng thời gian trung bình là hai tháng.

Kết quả cho thấy mật ong có tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch, chẳng hạn như lượng đường trong máu và mức cholesterol.

Mặc dù những người tham gia thường tiêu thụ khoảng hai thìa mật ong mỗi ngày, nhưng người ta lưu ý rằng mật ong thô và mật ong mà ong thu thập từ một bông hoa là nguyên nhân mang lại nhiều lợi ích liên quan đến sức khỏe.

Mặt khác, mật ong đã qua chế biến không hiệu quả khi mang lại lợi ích cho cơ thể.

Tauseef Khan, nhà nghiên cứu cấp cao về nghiên cứu và là cộng tác viên nghiên cứu về khoa học dinh dưỡng tại Khoa Y Temerty của Đại học Toronto, cho biết: “Những kết quả này thật đáng ngạc nhiên, vì mật ong có khoảng 80% là đường. Nhưng mật ong cũng là một thành phần phức tạp của các loại đường, protein, axit hữu cơ và các hợp chất hoạt tính sinh học phổ biến và quý hiếm khác rất có lợi cho sức khỏe."

Chuyên gia dinh dưỡng Catherine Gervacio, cộng tác viên của Living Fit, cho biết: “Mật ong rất giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe tim mạch.”

Khi nói về lý do tại sao mật ong có thể giúp ích cho lượng đường trong máu và cholesterol, Gervacio cho biết thêm: "Nó chứa flavonoid và hợp chất phenolic. Flavonoid là chất chống oxy hóa chống viêm có khả năng ngăn ngừa cục máu đông và hợp chất phenolic làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cũng như nó được biết là bảo vệ các tế bào khỏi stress oxy hóa."

Loại mật ong nào tốt nhất

Theo Gervacio, mật ong thô chưa qua các phương pháp chế biến nên vẫn giữ được nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa hơn so với mật ong đã qua xử lý.

"Đối với nguồn mật ong cụ thể, không có nghiên cứu đáng kể nào về nguồn hoa nào có thành phần tốt nhất cho sức khỏe chuyển hóa tim mạch, nhưng ăn mật ong ở trạng thái tự nhiên nhất vẫn là lựa chọn tốt nhất.", Gervacio, cho biết.

Nếu bạn tò mò về việc bạn có thể cần ăn bao nhiêu mật ong để thấy được lợi ích thì 1 hoặc 2 thìa mật ong nguyên chất mỗi ngày là đủ để bạn có được các chất dinh dưỡng cần thiết.

Mật ong thực sự được coi là một loại thực phẩm chữa bệnh và được sử dụng từ thời cổ đại. Nó không chỉ có lợi cho sức khỏe tim mạch mà còn có đặc tính chống vi khuẩn để chữa lành vết thương và thậm chí giảm ho ngứa, theo Eat This, Not That.

NHẬT LINH