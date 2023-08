Mất tiền tỉ vì hùn vốn xây cao ốc văn phòng 'ma'

(PLO)- Đóng hàng tỉ đồng để góp vốn vào dự án cao ốc văn phòng "ma", nhiều nhà đầu tư nguy cơ tiền mất tật mang.

Mới đây, hàng chục người dân đã căng băng rôn, khẩu hiệu đòi quyền lợi vì cho rằng Giám đốc 1 Công ty có trụ sở tại phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM kêu gọi vốn đầu tư vào dự án cao ốc văn phòng cho thuê không có thật, không hoàn trả tiền cho nhà đầu tư.

Bà L.T.N (TP Thủ Đức, TP.HCM) cho biết do có quen biết với ông H. Giám đốc Công ty này, nên thời điểm giữa năm 2022 bà đồng ý góp vốn đầu tư vào một dự án cao ốc văn phòng cho thuê nằm ngay mặt tiền đường Xa lộ Hà Nội.

Bà N. cho biết đã góp vốn 1,5 tỉ đồng chuyển khoản cho ông H. và nhiều người khác vì tin tưởng cũng đã chuyển tiền góp vốn hàng tỉ đồng xây cao ốc “ma”.

Sau thời gian dài chờ đợi không thấy dự án cao ốc này triển khai, bà N. và những người góp vốn đến khu đất hỏi cơ quan chính quyền mới biết dự án cao ốc văn phòng mà ông H. đưa ra để kêu gọi góp vốn là không có thật.

“Thực tế khu đất này của một cá nhân khác đang cho thuê. Ông H. tự giới thiệu là cổ đông của công ty đang thuê đất và sẽ xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê, khi đi vào khai thác sẽ trả lợi nhuận cho thuê theo vốn góp của nhà đầu tư.

Thế nhưng, sau này tôi yêu cầu gửi giấy phép xây dựng cao ốc thì ông H. lại đưa giấy phép xây dựng đã hết hạn vào cuối năm 2021” - bà N. bức xúc.

Ông Y.D.T (quốc tịch Hàn Quốc) cũng cho hay ông H. thuê lại mảnh đất, gửi xem hình phối cảnh dự án cao ốc văn phòng cho thuê dự kiến quý II-2023 xây xong và đi vào vận hành, hứa hẹn trả lợi nhuận góp vốn cao.

Từ tháng 5-2022, ông T. chuyển hơn 1,1 tỉ đồng cho ông H. nhưng đến nay ông T. liên hệ ông H. không được. Ông T. đến mảnh đất thì thấy đây là đất trống đang được chủ đất dán bảng cho thuê.

Sau khi phát hiện dự án cao ốc “ma”, lo bị mất trắng tiền đầu tư, ông T., bà N. và các nhà đầu tư gọi điện cho ông H. nhưng ông này không bắt máy. Do đó, các nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an và được Phòng cảnh sát kinh tế - Công An TP.HCM (PC03) tiếp nhận xử lý.

Trước đó, tại TP.HCM cũng đã có nhiều trường hợp khách hàng bị chủ đầu tư vẽ dự án, chiếm đoạt tiền bằng hợp đồng góp vốn. Đơn cử như trường hợp bà H. bị Công ty Angel Lina lừa mua đất nền dự án “ma” tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Theo hợp đồng góp vốn của Công ty Angel Lina với khách hàng, sau một năm ký hợp đồng, khách hàng phải đóng 90% và sẽ có sổ hồng. Tuy nhiên, công ty này không làm đúng cam kết, cũng không hoàn tiền cho khách.

Mới đây (tháng 6-2023), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố bà Phạm Thị Tuyết Nhung (giám đốc Công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia) cùng bảy đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bán 18 dự án “ma” cho hơn 500 người, chiếm đoạt số tiền lên tới 815 tỉ đồng.

Cảnh giác với các dự án 'ma' tại huyện Cần Đước, Long An (PLO)- Với hình thức gom đất nông thôn, tách thửa, phân lô, bán nền và tự vẽ dự án để bán, thời gian qua đã có nhiều công ty bất động sản qua mặt được khách hàng.

QUANG HUY