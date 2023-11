TAND quận 8, TP.HCM vừa xử sơ thẩm ba bị cáo Huỳnh Trọng Nhân, Nguyễn Minh Hùng, Phạm Chí Hiếu về tội cố ý gây thương tích. Ba bị cáo đã có hành vi đánh bị hại chấn thương sọ não, tử vong vì mâu thuẫn khi lái xe.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 24-8-2022, sau khi uống rượu, Hùng cùng Nhân và Hiếu lái xe đi từ hẻm số 80 đường Hoàng Ngân, phường 16, quận 8 thì gặp anh Diệp Tuấn Thanh đi ngược chiều vào tốc độ nhanh, suýt va chạm với xe của Nhân.

Ba bị cáo do mâu thuẫn trong lúc lái xe đã đánh bị hại chấn thương sọ não, tử vong. Ảnh: SONG MAI

Lúc này, Nhân dừng xe và lớn tiếng với anh Thanh: “Mày chạy xe kiểu gì vậy?”, nên anh Thanh và Nhân lớn tiếng thách thức qua lại và xô xát với nhau.

Thấy vậy, Hiếu và Hùng liền xuống xe đi về hướng anh Thanh. Hiếu đánh vào mặt, đạp vào ngực anh Thanh rồi bỏ đi. Hùng đến sau, thấy anh Thanh bất tỉnh nên đá trúng đùi trái của anh Thanh, còn Nhân đạp vào mặt anh Thanh 2-3 cái rồi bỏ đi.

Anh Thanh được đưa đi cấp cứu, đến 0 giờ 30 phút ngày 26-8-2022 thì tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Cùng lúc này, Nhân, Hiếu và Hùng đến Công an quận 8 đầu thú.

Theo kết luận giám định pháp y, anh Thanh bị nhiều vết xây xát, bầm tụ máu, vỡ xương sọ, dập não, xuất huyết cầu mão, gãy xương sườn… Nguyên nhân chết do chấn thương sọ não.

Cũng theo cáo trạng, ngày 30-8-2022, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội giết người nên đã chuyển hồ sơ cho Văn phòng CSĐT Công an TP.HCM để thụ lý theo thẩm quyền. Cùng ngày, Văn phòng CSĐT Công an TP.HCM không tiếp nhận hồ sơ mà yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an quận 8 thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân anh Thanh chết do va đập hay bị đạp làm căn cứ xác định tội danh và thẩm quyền điều tra.

Ngày 31-8-2022, Cơ quan CSĐT công an quận 8 ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Hiếu, Nhân và Hùng về tội cố ý gây thương tích.

Theo công văn phúc đáp của Công an TP.HCM về xác định thẩm quyền điều tra vụ án thì mâu thuẫn trong lúc đi đường nên anh Thanh và Nhân xảy ra xô xát, Hùng và Hiếu đã đến hỗ trợ Nhân đánh anh Thanh chấn thương sọ não, tử vong.

Theo kết luận giám định, anh Thanh bị chấn thương sọ não do bị ngã đập đầu vào vật tày cứng gây ra. Hành vi của Nhân, Hiếu, Hùng là bộc phát, không có động cơ, mục đích tước đoạt tính mạng của anh Thanh. Do vậy, hành vi của Nhân, Hiếu, Hùng đã phạm tội cố ý gây thương tích, thuộc thẩm quyền điều tra cấp huyện.

Đại diện VKSND quận 8 đã đề nghị mức án đối với bị cáo Nhân và bị cáo Hiếu từ 8 năm 6 tháng tù đến đến 9 năm 6 tháng tù, bị cáo Hùng 7-8 năm tù về tội danh trên.

Tòa nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào ngày 29-11.

