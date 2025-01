Mỏ than Ấn Độ bị ngập nước, nhiều người bị mắc kẹt 07/01/2025 09:20

(PLO)- Một mỏ than trái phép ở bang Assam (Ấn Độ) khi nước tràn vào gây ngập khiến nhiều thợ mỏ bị mắc kẹt không thể thoát ra.

Tính đến ngày 7-1 các thợ mỏ bị mắc kẹt trong một mỏ than ở huyện Dima Hasao, bang Assam ở miền đông bắc Ấn Độ từ ngày 6-1, sau khi nước tràn vào gây ngập hầm mỏ này, hãng tin AFP cho hay.

Người dân địa phương cho biết ít nhất 27 thợ mỏ đã vào hầm làm việc vào sáng 6-1. Nước bắt đầu tràn vào hầm mỏ vào khoảng 7 giờ sáng 6-1 (khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam), nhiều thợ mỏ thoát kịp nhưng vẫn còn một số lượng thợ mỏ còn bị mắc kẹt.

Một số lượng chưa xác định các thợ mỏ vẫn đang bị mắc kẹt trong mỏ than trái phép ở bang Assam (Ấn Độ) sau sự cố tràn nước vào sáng 6-1. Ảnh: INDIA TODAY

Thủ hiến bang Assam, ông Himanta Biswa Sarma cho biết các cơ quan chức năng chưa thể xác định chính xác số thợ mỏ còn bị mắc kẹt trong mỏ than. Theo tờ The Times of India, có 10-15 người đang bị mắc kẹt.

Ông Sarma hôm 6-1 cho biết lực lượng cứu nạn đã xuất phát tới mỏ than gặp sự cố. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng Dima Hasao, ông Mayank Jha lưu ý rằng mỏ than nằm ở vùng sâu vùng xa.

Các quan chức địa phương kêu gọi chính quyền trung ương điều quân đội và lực lượng cứu nạn tới hỗ trợ công tác tìm kiếm những người còn bị mắc kẹt trong mỏ than.

Theo hãng tin Asian News International, quân đội Ấn Độ đã điều lực lượng đặc nhiệm cứu nạn, gồm cả thợ lặn và công binh, cùng với nhiều trang thiết bị cần thiết đến hiện trường.

Theo tờ India Today, nơi xảy ra tai nạn là một mỏ than bất hợp pháp có độ sâu khoảng 90 m, hiện đã bị ngập khoảng 30 m.

Đến sáng 7-1, truyền thông địa phương chưa cập nhật về số người bị mắc kẹt trong mỏ than hay về tiến triển trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

India Today lưu ý cách đây hơn 5 năm, một tai nạn tương tự đã xảy ra với một mỏ than hoạt động trái phép ở bang Meghalaya láng giềng. Vụ tai nạn tháng 12-2018 khiến 15 thợ mỏ bị mắc kẹt.

Nhiều lực lượng, gồm cả hải quân, lục quân và không quân Ấn Độ, đã được huy động nhưng chỉ có thể tìm thấy thi thể 2 nạn nhân, 13 người còn lại vẫn bị coi là mất tích.