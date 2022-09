Mối liên hệ giữa trầm cảm và chế độ ăn uống

Theo NDTV, trầm cảm là một phản ứng của sự mất cân bằng nội tiết tố. Thức ăn ảnh hưởng đáng kể đến nồng độ hormone trong cơ thể. Việc thiếu các thực phẩm tăng cường hormone hạnh phúc có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta.

Trên thực tế, sự cân bằng nội tiết tố này có thể làm giảm và loại bỏ cảm giác đói. Điều này có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng trầm cảm của chúng ta do chán ăn.

Mặt khác, sự mất cân bằng nội tiết tố thậm chí có thể dẫn đến thiếu cảm giác no. Cảm giác no giúp chúng ta cảm thấy no và hài lòng khi tiêu thụ thức ăn.

Thiếu cảm giác này cũng có thể dẫn đến ăn quá nhiều và các chứng rối loạn ăn uống khác mà sau này có thể làm trầm trọng thêm chứng trầm cảm.

Dưới đây là những loại thực phẩm bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình nếu muốn tăng cường sản xuất hormone hạnh phúc:

Quả hạch

Các loại hạt là một nguồn tuyệt vời của nhiều chất dinh dưỡng khác nhau bao gồm cả axit béo omega-3.

Ưu điểm chính của omega-3 là tăng cường chức năng não. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã tiết lộ rằng ăn thực phẩm giàu omega-3 cũng có thể giúp bạn kiểm soát các triệu chứng trầm cảm của mình.

Rau lá xanh

Viêm não có liên quan đến chứng trầm cảm nặng. Nhiều nghiên cứu chứng mình rằng, rau lá xanh có thể giúp giảm viêm. Các loại rau lá xanh này bao gồm xà lách, bắp cải, súp lơ, rau bina,...

Cá

Cá là một nguồn cung cấp vitamin D. Nhiều nghiên cứu cho thấy thiếu hụt vitamin D có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển các triệu chứng trầm cảm.

Vitamin D là một chất dinh dưỡng có thể được hấp thụ qua ánh nắng mặt trời cũng như chế độ ăn uống. Bạn cũng có thể bổ sung vitamin D thông qua việc tiêu thụ sữa, trứng, nấm,...

Quả mọng

Một số loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa phổ biến nhất mà chúng ta có thể ăn là quả mâm xôi, quả việt quất, dâu tây,...

Theo nghiên cứu, các bệnh nhân được dùng thuốc chống oxy hóa hoặc giả dược trong hai năm có dấu hiệu trầm cảm thấp hơn đáng kể, theo NDTV.