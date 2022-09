Điều gì xảy ra khi bạn uống nước chanh ấm?

Theo The Times of India, chanh là một nguồn giàu vitamin C, nước ép của một quả chanh cung cấp khoảng 21% giá trị hàng ngày của một người (DV).

Ngoài ra, chanh cũng rất giàu flavonoid, một hợp chất có đặc tính chống lại bệnh tật mạnh mẽ.

Thức uống này ít chất béo, carbs, đường, nhưng chứa một số vitamin và khoáng chất, bao gồm kali, folate và vitamin B.

Giá trị dinh dưỡng của mỗi ly nước chanh khác nhau, tùy thuộc vào lượng nước chanh được vắt trong đó và các thành phần khác được thêm vào.

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe của việc uống nước chanh mang lại:

Giảm huyết áp

Nước chanh ấm có chứa một số khoáng chất có lợi trong việc giảm huyết áp.

Canxi và kali đều có thể làm giảm huyết áp ở những người bị tăng huyết áp. Một nghiên cứu cho thấy rằng nước chanh có thể giúp đưa con số về mức bình thường ngay lập tức.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Vitamin C thậm chí còn có đặc tính tăng cường miễn dịch. Uống đồ uống này hàng ngày cũng có thể giúp bảo vệ khỏi các rối loạn hô hấp như COVID và cảm cúm.

Nước chanh cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch và giữ gìn vóc dáng.

Cải thiện tiêu hóa

Nếu bạn là một trong những người thường xuyên bị táo bón, đầy hơi hoặc ợ chua thì uống một cốc nước chanh sau bữa ăn có thể giúp bạn thoát khỏi những vấn đề này.

Uống nước chanh ấm cũng có thể thúc đẩy sự trao đổi chất của bạn và giúp bạn đốt cháy calo và giảm cân.

Cải thiện tình trạng da

Giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, nước chanh có thể bảo vệ làn da của bạn chống lại các tổn thương do các gốc tự do gây ra. Nó có thể làm giảm dấu hiệu lão hóa, nếp nhăn và giảm sự xuất hiện của mụn trứng cá.

Uống vitamin C cũng có thể giúp vết thương nhanh lành hơn và giảm sẹo. Uống mỗi ngày có thể làm cho làn da của bạn trở nên tươi trẻ và sáng bóng.

Phương pháp để pha nước chanh ấm

Không có quy tắc cụ thể nào cho việc pha chế nước chanh ấm. Bạn luôn có thể thử nghiệm với nó và thêm các thành phần khác nhau để cải thiện hương vị theo khẩu vị của bạn. Có hai phương pháp cơ bản để làm một ly nước chanh, như sau:

- Phương pháp 1: Cắt đôi quả chanh và vắt để lấy nước cốt. Cho nước cốt chanh vào ly nước vừa đun sôi và để nguội trước khi uống.

- Phương pháp 2: Cắt chanh thành từng lát và cho miếng chanh vào cốc nước mới đun sôi. Để nguội một lúc trước khi uống.