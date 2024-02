Mỗi tháng có hơn 20.500 doanh nghiệp thành lập mới, trở lại hoạt động

(PLO)- Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2024 đạt 9,9 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong tháng 2-2024, cả nước có gần 8.600 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 67.300 tỉ đồng và số lao động đăng ký gần 50.900 lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 2-2024 đạt 7,8 tỉ đồng, giảm 30% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, cả nước còn có hơn 5.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023.

Gần 19.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, cả nước có hơn 22.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 218.700 tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là 154.300 lao động, tăng 12% về số doanh nghiệp, tăng 33% về vốn đăng ký và tăng 29% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, cả nước có hơn 22.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, cả nước có gần 19.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2024 lên gần 41.100 nghìn doanh nghiệp, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có hơn 20.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Khu vực dịch vụ dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới với 16.600 doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2024, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: QH

Theo khu vực kinh tế, 2 tháng đầu năm 2024 có 236 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Có 5.300 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 12%. Khu vực dịch vụ dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới với 16.600 doanh nghiệp ra đời trong 2 tháng đầu năm 2024, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.



Nhiều động lực tăng trưởng trong năm 2024

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, nền kinh tế có nhiều động lực cho tăng trưởng năm 2024, như: Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư toàn cầu; thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại; dịch vụ, tiêu dùng tăng khá; đầu tư công được đẩy mạnh, rủi ro tài khóa ở mức trung bình, dư địa chính sách vẫn còn; lạm phát và lãi suất đang giảm, tỉ giá cơ bản ổn định, rủi ro nợ xấu trong tầm kiểm soát…

Gần 41.100 doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2024 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: QH

Năm 2024, tăng trưởng kinh tế thế giới có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ nhưng Việt Nam dự kiến sẽ phục hồi ở mức 6 - 6,5%. Trước đó, Quốc hội và Chính phủ cũng yêu cầu phấn đấu ở chỉ tiêu này. Về lạm phát không quá lo, dự báo năm 2024 bình quân ở mức 3,5%, do giá cả hàng hóa còn cao, lượng cung tiền và vòng quay tiền sôi động hơn.

"Năm 2024 vẫn có những thách thức như: Rủi ro về địa chính trị tác động đến lĩnh vực đầu tư, xuất khẩu, du lịch. Lạm phát và lãi suất dù kiểm soát tốt nhưng vẫn ở mức cao, giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đột phá, doanh nghiệp trong nước vẫn đang gặp khó về nhiều mặt (vướng pháp lý, đầu ra thị trường, nguồn lực…), tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nhất là tổ chức tín dụng yếu kém còn chậm…", TS Lực phân tích.

Nền kinh tế có nhiều động lực cho tăng trưởng năm 2024, như sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư toàn cầu, dịch vụ, tiêu dùng tăng khá hay đầu tư công được đẩy mạnh... Ảnh: QH

Theo TS Lực, để vượt khó, các doanh nghiệp phải đẩy mạnh cơ cấu lại, đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao tính thích ứng, và nhất là nhanh chóng chuyển đổi theo hướng xanh hóa và số hóa.