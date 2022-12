Một trong hai thi thể dạt vào biển Quảng Nam là sinh viên quê Yên Bái

(PLO)- Một trong hai thi thể trôi vào bờ biển Quảng Nam sáng 5-12 là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mất tích khi đi thực tế ở Thừa Thiên – Huế.

Sáng 6-12, lãnh đạo UBND phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) xác nhận, người nhà và nhà trường đã đến nhận diện, xác định thi thể trôi dạt vào bờ biển ở địa phương là nam sinh viên đang học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (trụ sở tại TP Hà Nội).

Danh tính nạn nhân được xác định là em HTH (20 tuổi, quê ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái).

Trước đó, chiều 1-12, 42 sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng một giảng viên đi thực tế tại bãi biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế). Tại đây, một nhóm sinh viên xuống tắm biển ở khu vực gần bờ nhưng không may hai em bị sóng cuốn, một em may mắn kịp bơi vào bờ, còn em H mất tích.

Sau khi xác định danh tính nạn nhân, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể em H cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Như PLO thông tin, sáng 5-12, người dân phát hiện hai thi thể đang phân huỷ trôi dạt vào bờ biển phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn) và phường Cẩm An (TP Hội An).

