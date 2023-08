Mourinho lên tiếng về cáo buộc khiêu khích AS Roma và mua Mbappe

(PLO)- HLV Jose Mourinho đã nhanh chóng bác bỏ quan điểm cho rằng ông đã chỉ trích AS Roma không hoạt động trên thị trường chuyển nhượng mùa hè trong một bài đăng khó hiểu trên mạng xã hội.

HLV của AS Roma Jose Mourinho đã phủ nhận rằng ông đã chế giễu hoạt động chuyển nhượng của đội nhà. “Người Đặc Biệt” đang chuẩn bị cho mùa giải thứ ba của mình tại đội chủ sân Olympico, sau khi dẫn dắt AS Roma đến 2 trận chung kết cúp châu Âu liên tiếp.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã trải qua một kỳ chuyển nhượng mùa hè khó chịu khi thiếu vắng những gương mặt mới đến đội bóng thành Rome, đáng chú ý là số 9 để lấp vào khoảng trống mà Tammy Abraham để lại.

Cựu cầu thủ của Chelsea Abraham dính chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) ở mùa giải trước và sẽ để lại một khoảng trống đáng kể trên hàng công AS Roma khi mùa giải Serie A mới đến gần.

Jose Mourinho đã đăng một bức ảnh về quá trình tập luyện của AS Roma trước mùa giải, sau khi cả đến Bồ Đào Nha cùng ông và các trợ lý HLV của ông. Đáng chú ý, trong bức ảnh đó, Jose Mourinho đang ôm một cầu thủ tưởng tượng. Đó là thông điệp kín đáo Jose Mourinho gửi lãnh đạo AS Roma theo cách cực kỳ thông minh.

Bất chấp nhiều người cho rằng Mourinho chỉ trích lãnh đạo AS Roma không đầu tư trên thị trường chuyển nhượng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định ông không có ý "chọc tức" ban lãnh đạo AS Roma, nhưng thừa nhận mọi chuyện không ổn.

Jose Mourinho nói với tờ Corriere dello Sport của Ý: "Không có hành động khiêu khích nào, đó không phải là ý định. Mọi thứ đều không ổn nhưng... Tôi tức giận trong một giờ và sau đó tôi trở lại tích cực về mọi thứ. Về tiền đạo ảo, tôi có thể nói với bạn rằng ngay cả khi Kylian Mbappe đến AS Roma vào tuần tới, thì vẫn sẽ là muộn”.

Abraham đã rời sân bằng cáng trong trận đấu giữa AS Roma và Spezia ở vòng cuối cùng Serie A vào tháng sáu. Abraham dự kiến ​​​​sẽ không trở lại sân cỏ trước khi kết thúc năm 2023. Kết quả là đội bóng của Jose Mourinho được liên kết với những cái tên như Alvaro Morata và Gianluca Scamacca, người hiện đã gia nhập Atalanta.

Nhưng không có ai đến AS Roma và đến lúc này, AS Roma vẫn chưa bỏ bất cứ một xu nào mua cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Hai cầu thủ gia nhập AS Roma lúc này là Houssem Aouar và Evan Ndicka đều đến theo dạng chuyển nhượng tự do. Mourinho khẳng định ông không xung đột với các nhân vật cấp cao của câu lạc bộ.

Jose Mourinho nói: "Sau chấn thương của Tammy Abraham, chúng tôi đang ở trong một tình huống mà không huấn luyện viên nào trên thế giới muốn ở đó. Tôi không thể nói rằng tôi hạnh phúc. Nhưng để nói rằng tôi đang trong cuộc chiến công khai với câu lạc bộ thì rất khó, nó sai hoàn toàn.

Tammy Abraham chấn thương vào ngày 5-6, chúng ta đang nói về 63, 64 ngày trước. Đối với tôi có một cái tên, bởi vì tôi thường rất khách quan và thực dụng, nhưng không thể có được anh ta, điều này là những gì tôi đã nói".

Paulo Dybala là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của AS Roma mùa trước sau khi gia nhập đội bóng của Mourinho từ Juventus, nhưng Mourinho từng đối mặt với nguy cơ mất tiền đạo người Argentina bất cứ lúc nào vì điều khoản giải phóng hợp đồng.

Bây giờ, Mourinho có thể nhẹ nhõm vì điều khoản giải phóng hợp đồng của Dybala với AS Roma hiện đã hết hạn. Điều đó có nghĩa là AS Roma sẽ giữ chân cầu thủ người Argentina, người đã ghi 18 bàn trong mùa giải đầu tiên của anh tại sân Olympico. Vấn đề ghi bàn của AS Roma được nhấn mạnh bởi thực tế là không đồng đội nào của Dybala đạt đến gần con số của anh. Abraham và Stefan El Shaarawy đều ghi 9 bàn mùa trước, ít hơn Dybala gấp đôi.

