Mua nhà giấy tay, phải ra đường chờ giải quyết tranh chấp

Mới đây, Công an TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM vừa lập hồ sơ, chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh về tin trình báo của chị LTTK (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) vì bị người lạ phá đồ đạc, ép phải ra khỏi căn nhà trên địa bàn.

Trao đổi với PV, chị K cho biết, tháng 3-2020, chị mua giấy tay căn nhà trong hẻm E2 Nguyễn Hữu Trí (TT Tân Túc, huyện Bình Chánh) từ người đàn ông tên T với giá 1 tỉ đồng.

Sau khi kí hợp đồng, chị K cho em gái của ông T ở tạm để tìm nhà mới. Đến tháng 10-2021, chị K nhận lại nhà và ở cùng với họ hàng.

Tuy nhiên, sau khoảng một tháng, một người đàn ông tới, nói mình đã mua căn nhà này từ ông T và yêu cầu chị K và người anh dọn đồ ra ngoài.

Chị K cho biết, sau khi truy hỏi thì ông T xác nhận có bán nhà cho người đàn ông này. “Tôi hỏi giấy tờ mua bán đâu thì họ không đưa. Như vậy là một căn nhà đã có dấu hiệu bán cho hai người” – chị K nói.

Đến chiều ngày 20-7, người đàn ông cùng nhóm khoảng 10 người đến phá cửa, xông vào nhà. Chị K phải điện thoại cầu cứu phía công an.

Trưa ngày 22-7, nhóm người tiếp tục phá cửa, lôi kéo chị K và người thân ra ngoài và đưa hết đồ đạc gồm tủ lạnh, áo quần, nồi, bếp… ra đường rồi khóa cửa bằng xích.

“Tôi đã yêu cầu phía chính quyền địa phương lập biên bản họ phá hoại hai camera an ninh, cục phát wifi trị giá hơn bốn triệu đồng” - chị K nói và cho biết căn nhà mọi giấy tờ giao dịch mua bán nhà chỉ là giấy tay.

Ghi nhận vào sáng cùng ngày, căn nhà bao quanh bằng tôn, phía trong tường gạch. Gần đó cũng có một khoảnh đất được quây kín bằng tôn. Trước căn nhà, đồ đạc của gia đình chị K để trên đường đi.

Chị K phản ánh mình và gia đình phải ở bên ngoài đã bảy ngày nay. “Tôi có nguyện vọng nếu ông T đã bán lại nhà thì hãy trả lại số tiền 1 tỉ đồng cho tôi tôi sẽ hủy hết giao dịch mua bán để không tranh chấp gì nữa” – chị K tiếp và cho biết chồng mình vừa mất vì dịch COVID-19, một thân nuôi hai con nhỏ nên rất khó khăn.

PV đã liên hệ với người phụ nữ hiện đang ở trong căn nhà thì người này cho biết là mình đã mua trước chị K và từ chối trả lời thêm.

Trong khi đó, PV liên hệ với người nhà ông T thì người này từ chối trả lời, yêu cầu PV ra khỏi nhà và đóng cửa lại.

Theo Công an TT Tân Túc, nguyên nhân một phần là tranh chấp nhà đất giấy tay, nên mang tính chất dân sự, chờ tòa án giải quyết.

Riêng tin trình báo của chị K về việc nhóm người phá cửa, xông vào nhà đập đồ gồm camera an ninh, cục phát wifi, thì đã ghi nhận và chuyển hồ sơ lên Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh thụ lý.

Khi hai bên xảy ra tranh chấp, phía Công an TT Tân Túc đã cử lực lượng xuống để đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Hiện tại, một bảo vệ dân phố cũng túc trực tại đây.

"Sau khi các bên lên hòa giải thì bước đầu hướng giải quyết là hai bên không ai được ở trong căn nhà này chờ tòa phân định đúng sai. Để đảm bảo, hai bên sẽ thống nhất thuê một công ty bảo vệ để không cho ai vào căn nhà, giữ nguyên hiện trạng. Tuy nhiên, cả hai bên chưa tìm được tiếng nói chung" - nguồn tin từ Công an TT Tân Túc nói.



Ngày 5-8, chị K cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh vừa mời mình lên làm việc. Công an cũng thu thập các giấy tờ, bằng chứng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Trao đổi với PV, một nguồn tin từ Công an TT Tân Túc, huyện Bình Chánh cho biết qua làm việc ông T cho rằng mình đã trả tiền cho chồng của chị T trước đó và còn thiếu một ít. "Tuy nhiên ông T không đưa ra được giấy tờ chứng minh đã trả tiền cho chồng chị K, chị K cũng không xác nhận điều này vì chồng đã mất vì COVID-19"- người này nói.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND TT Tân Túc cho biết đã nắm thông tin vụ việc, UBND huyện phối hợp với công an cũng đã mời hai bên lên hòa giải nhiều lần, tìm phương án xử lý nhưng cả hai chưa chấp thuận vậy nên chỉ có thể chờ tòa án phân xử.

Theo người này, UB đã hướng dẫn bà K khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh và đang được thụ lý.

