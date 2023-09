Mỹ bố trí lại quân ở Niger; Tình báo Nga lên tiếng liên quan đảo chính Niger; Quân đội Gabon bổ nhiệm thủ tướng

(PLO)- Các quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang bố trí lại quân đội và thiết bị quân sự ở Niger; Chính quyền quân sự Gabon bổ nhiệm cựu thủ tướng làm thủ tướng lâm thời.

Ngày qua, hai cuộc đảo chính ở châu Phi tiếp tục có diễn biến mới đáng chú ý.

Mỹ bố trí lại quân và thiết bị quân sự ở Niger

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ một số quan chức Mỹ ngày 7-9 rằng Lầu Năm Góc đang bố trí lại quân và thiết bị quân sự ở Niger và sẽ rút một số nhân viên không cần thiết khỏi quốc gia Tây Phi này, 6 tuần sau khi quân đội Niger đảo chính.

Theo các quan chức, quân Mỹ sẽ di chuyển từ Căn cứ Không quân 101 gần thủ đô Niamey (Niger) đến Căn cứ Không quân 201 ở TP Agadez (miền trung Niger) - nơi Mỹ thực hiện các nhiệm vụ tình báo và trinh sát. Các quan chức không tiết lộ bao nhiêu binh sĩ sẽ rời đi và bao nhiêu người sẽ được bố trí lại.

Trước khi có kế hoạch bố trí lại, có khoảng 1.100 binh sĩ Mỹ đồn trú tại hai căn cứ không quân trên và tại đại sứ quán Mỹ ở Niamey.

“Việc bố trí lại thể hiện kế hoạch quân sự thận trọng nhằm bảo vệ tài sản của Mỹ trong khi tiếp tục giải quyết mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong khu vực. Điều này không làm thay đổi tư thế lực lượng tổng thể của chúng tôi ở Niger và chúng tôi tiếp tục xem xét tất cả các lựa chọn khi đánh giá về diễn biến sắp tới” - một quan chức nói với Reuters.

Vị quan chức cũng lưu ý rằng việc Mỹ di chuyển tài sản quân sự đã được các cơ quan có thẩm quyền Niger phối hợp và phê duyệt.

Trước đây, Mỹ đã tiến hành huấn luyện và tập trận rộng rãi với quân đội Niger nhưng việc này đã ngưng lại kể từ cuộc đảo chính.

Một diễn biến liên quan, Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) ngày 7-9 cảnh báo rằng chính phủ Mỹ đang xem xét khả năng ám sát các lãnh đạo của chính quyền quân sự Niger, theo đài RT.

Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga cho rằng phía Mỹ không hài lòng với các sự kiện ở Niger nhưng không muốn dựa vào sự can thiệp quân sự của các nước láng giềng trong khu vực Tây Phi. Cơ quan này nhận định bằng Mỹ khả năng sẽ chọn giải pháp “ám sát” do “bên ủy quyền” thực hiện vì cho rằng làm vậy sẽ thích hợp hơn nếu so với hành động quân sự của Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS).

Theo Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga, đại diện các cơ quan đặc biệt của Mỹ “đang trực tiếp thảo luận với các đối tác” để có thể thực hiện các vụ ám sát ở Niger. Những đối tượng được ưu tiên sẽ là những người đã được “đào tạo đặc biệt từ các trường của Lầu Năm Góc” và thuộc nhóm thân cận của các nhà lãnh đạo chuyển tiếp.

Chính quyền quân sự Gabon bổ nhiệm thủ tướng lâm thời

Ngày 7-9, chính quyền quân sự Gabon bổ nhiệm cựu Thủ tướng Raymond Ndong Sima làm thủ tướng của chính phủ lâm thời, theo đài Al Jazeera.

Ông Sima (68 tuổi) từng giữ chức thủ tướng Gabon từ năm 2012 đến năm 2014, sau đó từ chức và tranh cử tổng thống vào năm 2016 và năm 2023 (với tư cách là ứng viên của liên minh đối lập).

Ông Sima thường xuyên chỉ trích thẳng thắn Tổng thống bị lật đổ Ali Bongo.

Việc bổ nhiệm ông Sima được lãnh đạo chính quyền quân sự, Tổng thống lâm thời Gabon - ông Brice Nguema thông báo trên sóng truyền hình quốc gia ngày 7-9.

Cuộc đảo chính ở Gabon là cuộc đảo chính thứ 8 trong ba năm ở Tây và Trung Phi nhưng diễn ra khác so với cuộc đảo chính của quân đội Niger.

Không giống như Niger, Gabon chưa chứng kiến làn sóng chống phương Tây và phe đảo chính ở Gabon tỏ ra cởi mở trong việc đối thoại với các tổ chức quốc tế.

