Mỹ - Nga ‘đấu khẩu’ về đường ống Nord Stream

(PLO)- Nga cáo buộc Mỹ và phương Tây gây ra các vụ rò rỉ tại đường ống Nord Stream, Mỹ kịch liệt phản đối.

Mỹ và các đồng minh phương Tây phủ nhận kịch liệt cáo buộc phá hoại đường ống Nord Stream mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hôm 30-9, theo hãng tin AP.

Phát biểu tại Moscow trong buổi lễ sáp nhập bốn khu vực của Ukraine vào Nga ngày 30-9, Tổng thống Putin nói rằng phương Tây đã chuyển từ việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga thành “các cuộc tấn công khủng bố”. Đồng thời, ông cho biết việc phá hoại các đường ống Nord Stream 1 và 2 là một nỗ lực nhằm “phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu”.

“Ai được lợi từ việc này thì người đó làm” - Tổng thống Nga nói mà không nêu tên một quốc gia cụ thể.

Về phía Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã bác bỏ những tuyên bố của Tổng thống Nga.

Ông Biden nói rằng những tuyên bố của ông Putin “là một hành động phá hoại có chủ ý. Người Nga đang tung ra những thông tin sai lệch và dối trá. Chúng tôi sẽ làm việc với các đồng minh để điều tra chính xác những gì đã xảy ra”. Ông nói thêm rằng các thợ lặn sẽ được cử đi kiểm tra các đường ống.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên án tuyên bố của Tổng thống Putin là một phần của “các chiến dịch thông tin sai lệch và xuyên tạc thái quá”.

“Tôi thực sự không có gì để nói trước cáo buộc ngớ ngẩn từ Tổng thống Putin rằng Mỹ và các đồng minh phải chịu trách nhiệm về việc này”- ông Blinken nói, theo hãng tin AFP.

Cũng trong ngày 30-9, tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) ở thành phố New York liên quan đến các cuộc tấn công vào đường ống Nord Stream 1 và 2, Mỹ và Nga cũng đã thể hiện những quan điểm đối lập.

Đại sứ Nga tại LHQ - ông Vassily Nebenzia đã đưa ra một loạt cáo buộc ám chỉ Mỹ phá hoại các đường dẫn khí đốt vì việc này sẽ mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp khí đốt của Mỹ.

Đáp lại ông Vassily Nebenzia, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Richard Mills nói rằng: “Hãy để tôi nói rõ: Mỹ phủ nhận hoàn toàn bất kỳ sự liên quan nào trong vụ việc này và chúng tôi bác bỏ mọi khẳng định nào nói Mỹ có liên quan”.

Cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an LHQ về vụ rò rỉ đường ống Nord Stream không có sự tham gia của Đan Mạch và Thụy Điển - 2 quốc gia nơi vụ việc xảy ra do 2 nước này không là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển cho biết đường ống Nord Stream 2 “đã rò rỉ ít hơn nhưng vẫn còn tiếp diễn” đồng thời tăng cường cảnh báo cho các tàu ở tránh xa khu vực xảy ra vụ rò rỉ 7 hải lý (13 km).

THẢO VY