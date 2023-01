Năm 2022, công an xử lý 5.651 vụ tội phạm về trật tự quản lý kinh tế

(PLO)- Theo Bộ Công an, số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tội tham nhũng và chức vụ tăng từ 22% đến hơn 56% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong báo cáo vừa gửi đến Chính phủ, Bộ Công an cho biết năm 2022 ngành đã tập trung điều tra làm rõ các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Điển hình là vụ việc xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vụ Việt Á... Nhờ đó, thị trường chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp có phần ổn định, minh bạch, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để các doanh nghiệp cạnh tranh đúng pháp luật.

Chỉ tính riêng trong năm 2022, công an phát hiện, xử lý 5.651 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế (nhiều hơn 22,03% số vụ so với cùng kỳ năm 2021); 533 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ (nhiều hơn 46,43% số vụ so với cùng kỳ năm 2021); 26.119 vụ phạm tội ma túy (ít hơn 0,27% số vụ so với cùng kỳ năm 2021); 816 vụ phạm tội về môi trường (nhiều hơn 0,99% số vụ so với cùng kỳ năm 2021).

Năm 2022, ngành cũng điều tra, khám phá 38.028 vụ phạm tội về trật tự xã hội, triệt xóa 572 băng nhóm tội phạm có tổ chức. Do triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm, nên trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm có sự chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm (giảm 9,57% so với cùng năm 2019), tai nạn giao thông, cháy nổ giảm.

Ngành cũng đẩy mạnh phát triển công dân số, đưa Việt Nam chính thức là một trong những nước có định danh điện tử quốc gia. Triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao di động…

VIẾT LONG