Năm 2022 Đắk Lắk đạt và vượt nhiều chỉ tiêu

(PLO)- Phá rừng còn diễn biến phức tạp, chưa khắc phục được tình trạng thiếu thuốc, thâm hụt thu tài chính từ đất… đã đề cập tại kỳ họp của HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 7-12, HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ năm.

Theo báo cáo của HĐND tỉnh Đắk Lắk, năm 2022 dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng địa phương có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt.

Cụ thể, tổng thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt hơn 9.100 tỉ đồng (chi ngân sách năm 2022 ước đạt hơn 18.000 tỉ đồng), tăng 111,6% dự toán của HĐND tỉnh giao, tăng 11,5% so với năm 2021. Trong đó, thu thuế, phí tăng 20,8%.

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, với 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ban kinh tế-ngân sách của HĐND tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao về công tác chỉ đạo của UBND tỉnh trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư nông nghiệp, triển khai xây dựng mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, Nhật Bản…

Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch duy trì ở mức tăng trưởng khá. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, giải quyết việc làm và an sinh xã hội, giảm nghèo, chính sách dân tộc tiếp tục được quan tâm thực hiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, giữ vững.

Đặc biệt, trong năm 2022, tỉnh Đắk Lắk đã được Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột.

Đây cũng là tiền đề tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển nhanh và bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sớm đạt được các mục tiêu đã đề ra tại Kết luận số 67 của Bộ Chính trị.

Về trồng rừng, năm 2022, tỉ lệ trồng rừng toàn tỉnh Đắk Lắk không đạt. Về việc này, Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh Đắk Lắk đề nghị cần làm rõ các giải pháp để đạt được tỉ lệ độ che phủ rừng theo kế hoạch. Đồng thời cũng đặt ra các giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới, nhất là bố trí nguồn lực, thực hiện tốt công tác trồng rừng để đạt mục tiêu 5 năm theo nghị quyết mà HĐND tỉnh đã thông qua.

Bên cạnh đó, công tác quản lý rừng, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp, chưa ngăn chặn, xử lý nghiêm…

Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn kéo dài. Tình hình khiếu kiện về đất đai, nhất là khiếu kiện về liên quan đến đất nông, lâm trường chưa được giải quyết dứt điểm ở một số địa phương. Thực trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp vẫn còn xảy ra.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk đánh giá tiến độ giải ngân của địa phương này là quá thấp so với kế hoạch (chỉ đạt 37% kế hoạch), kèm theo đó là việc điều chỉnh bổ sung dự án, trong đó có phát sinh chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Nhưng chưa thấy cơ quan có thẩm quyền đánh giá đến vai trò trách nhiệm của cơ quan nhà nước, chủ đầu tư, cơ quan thẩm định…

HĐND tỉnh Đắk Lắk cũng thẳng thắn thừa nhận, tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh và vật tư y tế vẫn chưa được giải quyết và đảm bảo cung ứng ổn định tại các bệnh viện công lập gây bức xúc trong dân….

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu sẽ thảo luận, xem xét, cho ý kiến các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và thông qua 23 nghị quyết, như Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Các đại biểu cũng xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, TAND, Viện KSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm tới. Phát biểu tại kỳ họp, bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk cho biết kỳ họp thứ năm có khối lượng lớn với nhiều nội dung quan trọng. Bà đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, báo cáo... để thảo luận, phân tích, đánh giá sát, đúng những kết quả đã đạt được; những khó khăn, tồn tại, nhất là đối với những tồn tại kéo dài trong nhiều năm, những điểm nghẽn phải tháo gỡ, những thách thức phải vượt qua.

VŨ LONG