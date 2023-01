Năm 2022, TKV đạt doanh thu kỷ lục 7 tỉ USD

(PLO)- Năm 2022, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam được Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá là một trong hai tập đoàn kinh tế nhà nước dẫn đầu về tăng trưởng và sản xuất kinh doanh hiệu quả với doanh thu đạt 168.500 tỉ đồng, tương đương gần 7 tỉ USD.

Ngày 11-1, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho biết, năm 2022 khép lại với rất nhiều cung bậc cảm xúc của tập thể CBNV và người lao động TKV. Đó là một năm tập đoàn phải đối mặt với vô vàn khó khăn bất thường nhưng cũng là năm ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh kỷ lục, phi thường của tập đoàn.

Năm 2022, TKV được Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá là một trong hai tập đoàn kinh tế nhà nước dẫn đầu về tăng trưởng và sản xuất kinh doanh hiệu quả với doanh thu đạt 168.500 tỉ đồng, tương đương gần 7 tỉ USD, cao nhất từ trước tới nay. Sản xuất than sạch cũng tăng thêm 3,3 triệu tấn so với kế hoạch đầu năm đề ra.

TKV đã cung cấp đủ và kịp thời than cho phục hồi kinh tế sau COVID-19, nhất là than cho sản xuất điện và phân bón. Tập đoàn còn hỗ trợ đối tác, khách hàng thể hiện tốt vai trò là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ, góp phần kiềm chế lạm phát thông qua việc giữ ổn định giá bán than sản xuất trong nước trong khi giá than thế giới đang ở mức rất cao; nộp ngân sách nhà nước 21.000 tỉ đồng, tăng 3.450 tỉ đồng; lợi nhuận 8.100 tỉ đồng, tăng 2,7 lần, tăng gần 5.000 tỉ đồng so với kế hoạch.

Phát biểu chúc mừng kết quả đạt được trong năm 2022 của TKV, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh và Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đề nghị bước sang năm 2023, TKV tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, bài bản, khoa học các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp trên, sự tạo điều kiện của cấp ủy và chính quyền các địa phương.

Ông Nguyễn Hoàng Anh cũng yêu cầu TKV cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; các mục tiêu, nhiệm vụ của tập đoàn, từng đơn vị thành các chương trình, nhiệm vụ công tác đồng bộ; tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện dứt điểm, hiệu quả, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời; phát huy dân chủ, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của đội ngũ công nhân mỏ; sự đoàn kết, thống nhất trong cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong tập đoàn; nâng cao được tính chủ động, tích cực, sáng tạo của các đơn vị trong sản xuất kinh doanh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thành viên Phụ trách HĐTV TKV Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, phát huy những kết quả đã đạt được, để thực hiện thắng lợi mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả” năm 2023, toàn thể cán bộ, người lao động TKV sẽ bám sát thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ TKV về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023; Triển khai có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được thông qua; tập trung điều hành sản xuất kinh doanh than, đảm bảo cung cấp đủ than cho các hộ tiêu thụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và tập trung phát triển các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn của tập đoàn; tập trung nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm, nâng công suất mỏ, chú trọng công tác quản trị phát triển tài nguyên hướng đến phát triển bền vững; tập đoàn cũng sẽ tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đây là những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng song hành cùng các hoạt động sản xuất kinh doanh…

