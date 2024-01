Năm 2023, huyện Củ Chi thu ngân sách vượt chỉ tiêu

Ngày 8-1, huyện Củ Chi tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, phong trào thi đua yêu nước, công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Huyện đạt được nhiều kết quả tích cực

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, nhìn nhận năm 2023, huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là thu ngân sách vượt chỉ tiêu.

Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền trao khen thưởng cho các tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2023. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong đó nổi trội như thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra, đạt 115,8% so với chỉ tiêu, đặc biệt thu từ khu vực kinh tế đạt 128,7% kế hoạch năm, chiếm tỉ trọng 31,3% trên tổng thu ngân sách nhà nước.



“Đặc biệt, huyện Củ Chi được UBND TP khen là một trong bốn đơn vị quận, huyện thu ngân sách vượt chỉ tiêu. Và là huyện duy nhất được UBND TP khen và thưởng 50 triệu trong thu ngân sách năm 2023, đây là một trong những điểm rất nổi bật” - bà Hiền cho biết.

Trong năm 2023, huyện Củ Chi có 216 dự án đầu tư công cần giải ngân với tổng số vốn hơn 3.188 tỉ đồng. Cụ thể, gồm 6 dự án do các Ban của TP làm chủ đầu tư và 210 dự án do huyện làm chủ đầu tư. Ước giải ngân trong năm này là 3.155 tỉ đồng.

Trong đó, các dự án do các Ban của TP làm chủ đầu tư giải ngân được 2.108 tỉ đồng, đạt 100% so với chỉ tiêu. Các dự án do huyện Củ Chi làm chủ đầu tư ước thực hiện giải ngân được 1.047 tỉ đồng/1.080 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 96,9% kế hoạch.

Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng trao khen thưởng cho các tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2023. Ảnh: THUẬN VĂN

Cạnh đó, công tác cải cách hành chính từng bước được nâng lên. Huyện Củ Chi đã rút ngắn thời gian giải quyết đối với 23 thủ tục hành chính (TTHC) cấp huyện và 20 TTHC cấp xã.

Qua đó, tiết kiệm được hơn 61.000 ngày giải quyết TTHC và tiết kiệm hơn 29.182 tỉ đồng tiền ngân sách nhà nước phân bổ chi trả cho lương và thu nhập tăng thêm cho các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC.

Năm 2024, quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi nhìn nhận huyện vẫn còn một số vấn đề hạn chế, tồn tại.

"Đó là thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp còn chuyển biến chậm, năng lực của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan dẫn đến quy trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp có lúc có nơi còn kéo dài" - bà Hiền đánh giá.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Chỉ đạo hành động trong năm 2024, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi đề nghị các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ngay từ đầu năm.

Ngoài ra, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo hoàn thành vượt cao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn.

Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý công việc của người dân, doanh nghiệp; chú trọng công tác dân vận chính quyền...

Dịp này, huyện Củ Chi đã khen thưởng 9 tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2023; khen thưởng 35 ấp, khu phố có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; khen thưởng 8 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong cải cách hành chính.

BẢO PHƯƠNG