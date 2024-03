Nam Em tiếp tục livestream sau khi bị phạt; Đen Vâu viết đề tài xã hội không phải để được khen

Lý Hùng, Thanh Thanh Huyền… sang Singapore xem Taylor Swift

The Eras Tour của Taylor Swift đã chính thức bắt đầu hôm 2-3 với sự tham gia của 50.000 khán giả.

Nhiều khán giả yêu mến nữ ca sĩ lừng danh đã đổ bộ đến sân vận động quốc gia Singapore trong đó nhiều nghệ sĩ đã hòa mình vào biển người ngay đêm đầu mở màn.

Tham dự đêm mở màn, diễn viên ca sĩ Lý Hùng không khỏi hào hứng. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, nam diễn viên viết: "Hơn 50.000 người nhảy theo điệu nhạc, hát theo những bài hát, không khí thật cuồng nhiệt, sôi động. Đúng là show ca nhạc quốc tế tuyệt vời, đẳng cấp".

Ca sĩ Phùng Khánh Linh xuất hiện tại bên ngoài sân vận động Singapore với bộ đồ nổi bật, thu hút ánh nhìn từ mọi người.

Giống như nhiều người hâm mộ chọn tái hiện lại trang phục Taylor Swift diện trong các MV đến concert, Phùng Khánh Linh lựa chọn bộ đồ siêu sao nhạc pop mặc trong MV You need to calm down.

MC Thanh Thanh Huyền đã có mặt tại Singapore trước vài ngày trước khi tham dự concert Taylor Swift vào tối 4-3.

Cô nói sẽ có khoảng thời gian trải nghiệm du lịch, ẩm thực và đã chuẩn bị kỹ lượng cho đêm nhạc của thần tượng. Bên cạnh những vật dụng cần thiết, nữ MC mang theo cuốn sổ ghi 43 bài hát của Taylor, trang phục cosplay...

Taylor Swift có 6 đêm diễn thuộc khuôn khổ The Eras Tour tại Singapore, hút 55.000 khán giả mỗi đêm. Đây là điểm dừng chân duy nhất của giọng ca sinh năm 1989 tại Đông Nam Á

Nam Em tiếp tục livestream sau khi bị phạt

Sở TT&TT quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Nam Em về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc với tổng số tiền 37,5 triệu đồng.

Nam Em tại buổi làm việc hôm 1-3. Ảnh: Sở TT&TT TP.HCM

Sở TT&TT yêu cầu Nam Em không được tái phạm, trường hợp tái phạm sẽ bị xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định và đề nghị người đẹp chấp hành đúng quy định về quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cũng như quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Tuy nhiên, sau khi nhận mức phạt và xoá hết bài đăng trước đó Nam Em đã tiếp tục lên sóng. Đặc biệt, lần này Nam Em cũng đã mở khóa phần bình luận dưới livestream.

Ngay khi Nam Em mở bình luận, cư dân mạng đã lập tức tràn vào.

Bên cạnh việc để lại bình luận nhắc tới số tiền phạt, nhiều cư dân mạng còn cảnh báo Nam Em về việc cẩn thận không bị tước nốt vương miện Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy nhiên, trước lời cảnh báo của cư dân mạng, Nam Em tỏ ra hết sức bình thản, lần này cô đã có những phát ngôn thận trọng hơn.

Trước đó ngày 29-2 , BTC Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long đưa thông cáo báo chí, cho biết ngưng hợp tác với Nam Em. Nguyên nhân được đưa ra là do BTC nhận thấy Nam Em không phù hợp với hình ảnh này nên quyết định không để người đẹp tiếp tục hợp tác, đồng hành với cuộc thi.

Đen Vâu viết đề tài xã hội không phải để được khen

Gần 7 tháng im ắng sau bản rap Nấu ăn cho em, Đen Vâu mới đây tung teaser MV mang tên Nhạc của rừng đánh dấu sự trở lại của nam rapper.

Teaser Nhạc của rừng

Teaser MV Nhạc của rừng gây ấn tượng bởi giai điệu tuổi thơ từ ca khúc Nhạc rừng ( sáng tác Hoàng Việt) gắn liền với bao thế hệ học sinh Việt Nam.

Đen không xuất hiện trong teaser MV, thay vào đó là hình ảnh trong trẻo của khu rừng, nơi có cây cối, động vật và các em nhỏ, mang màu sắc tươi sáng và tích cực.

Được biết, người góp giọng trong ca khúc này cùng Đen là Hiền VK, một chuyên gia thanh nhạc. Cô cũng là giáo viên thanh nhạc của Pia Linh, giọng ca kết hợp với Đen trong Nấu ăn cho em.

Ca khúc Nhạc của rừng đánh dấu lần đầu tiên Đen sáng tác về chủ đề thiên nhiên và môi trường, dù trước đây, Đen cũng từng gửi gắm tâm tư qua một số câu rap và đoạn nhỏ trong các bản rap.

"Môi trường là một vấn đề nóng và đáng quan tâm trên toàn thế giới. Bằng sự hiểu biết có giới hạn, cũng như nhận thức được tầm quan trọng của thiên nhiên và môi trường, nên Đen đã ấp ủ viết một ca khúc dành riêng cho đề tài này" - Đen chia sẻ.

Đen Vâu không còn áp lực khi viết nhạc. Ảnh: NSCC

Sau ca khúc Nấu ăn cho em, Đen nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng không chỉ trong âm nhạc, mà còn là các dự án và hoạt động xã hội.

Đón nhận sự ủng hộ từ khán giả, Đen bày tỏ: "Lúc đầu, khi nhận được nhiều lời khen, Đen cũng thấy áp lực khi bắt tay vào làm dự án mới, nhưng Đen không mong mỏi điều đó mà chỉ muốn viết nhạc làm sao cho thỏa tâm tư của mình.

Hiện tại, Đen không cảm thấy áp lực nhiều nữa, vì bản chất Đen biết rõ mình viết về đề tài xã hội không vì để nhận được lời khen mà là để chia sẻ và động viên với người nghe nhạc của Đen".

THĂNG BÌNH