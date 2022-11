Nam sinh chạy xe đạp điện đi đón mẹ va chạm với ô tô, tử vong

(PLO)- Nam sinh chạy xe đạp điện trên đường đi rước mẹ thì va chạm với ô tô khiến em ngã xuống đường tử vong.

Tối 15-11, em N.M.T., học sinh lớp 9 (15 tuổi, ngụ xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) chạy xe đạp điện trên quốc lộ 62 theo hướng từ huyện Thạnh Hóa về TP Tân An để đón mẹ.

Khi đến Km12+300 (thuộc xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa) thì xe đạp điện của em xảy ra va chạm với ô tô 62A-203.28 do L.S.T (33 tuổi, ngụ phường 2, TP. Tân An, Long An) chạy ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến em T bị hất văng lên kính xe ô tô rồi ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe đạp điện của em bị gãy đôi và cách hiện trường hơn 40 mét, xe ô tô hư hỏng nặng phần đầu, kính trước và sau của xe ô tô đều bị vỡ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an huyện Thạnh Hóa phối hợp với CSGT công an tỉnh Long An có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Người nhà nam sinh cũng có mặt cung cấp thông tin, em T đang trên đường đi đón mẹ đi làm về nhà nhưng chưa đến nơi thì xảy ra vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

HUỲNH DU