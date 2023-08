Nam thanh niên thủ súng khi đi xin việc làm ở Bình Dương

(PLO)- Nam thanh niên đi xin việc làm ở Bình Dương nhưng lại thủ súng đạn trong người.

Ngày 25-8, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Hà Đức Lương (27 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

Theo cơ quan công an, ngày 23-8, tổ tuần tra thuộc Công an phường Dĩ An, TP Dĩ An, đi tuần tra trên địa bàn. Khi đi đến đoạn đường Lý Thường Kiệt thuộc khu phố Thống Nhất thì phát hiện Lương đang đứng trên vỉa hè có biểu hiện nghi vấn.

Tổ tuần tra đã kiểm tra hành chính và phát hiện trên người của Lương có giấu một khẩu súng ngắn (dạng rulo) cùng tám viên đạn đầu chì.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lương khai nhận đã mua khẩu súng này vài tháng trước. Thời điểm bị bắt, Lương đang đi xin việc làm ở các công ty.

Hiện, cơ quan công an vẫn đang điều tra để xử lý vụ việc theo đúng quy định.

LÊ ÁNH