Nam thanh niên truy sát đến cùng người lái xe ôm để cướp tài sản 30/09/2024 10:15

Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, đang tạm giữ hình sự đối với Hồ Minh Thuận (28 tuổi, ngụ huyện An Phú, An Giang) để làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 27-9, người dân phát hiện ông NVT (51 tuổi, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú), hành nghề chạy xe ôm, nằm chết trên Quốc lộ 91C (đường dẫn cầu Long Bình, đoạn thuộc ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, huyện An Phú ), trên người có nhiều vết đâm nên trình báo công an.

Hiện trường người chạy xe ôm bị sát hại. Ảnh: CACC

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án

Xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), tiến hành điều tra, truy xét nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định, bắt giữ nghi phạm Thuận khi Thuận đang lẩn trốn tại ngôi nhà ở xã Quốc Thái, huyện An Phú.

Ban đầu Thuận quanh co phủ nhận nhưng với những lập luận sắc bén của điều tra viên cùng các chứng cứ và vật chứng thu được trong quá trình điều tra, truy xét, Thuận đã thừa nhận hành vi giết người.

Hồ Minh Thuận, nghi can sát hại người lái xe ôm nhằm cướp tài sản

Lực lượng chức năng tổ chức truy tìm, thu hồi tang vật vụ án

Thuận khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định tìm những người chạy xe ôm ở khu vực chợ Đồng Ky để giết và cướp tài sản.

Khoảng 21 giờ ngày 27-9, Thuận đeo khẩu trang, mang theo cây dao đi bộ đến khu vực chợ Đồng Ky kêu ông T. chở Thuận đến cầu Long Bình. Khi đi đến khu vực đường dẫn cầu Long Bình, thấy đường vắng nên Thuận quyết định ra tay.

Thuận giả vờ kêu ông T. dừng xe để đi vệ sinh. Khi xe vừa dừng thì Thuận dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Ông bỏ chạy nhưng Thuận vẫn đuổi theo truy sát, đâm nạn nhân thêm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Cùng lúc này, có nhiều ánh đèn xe đang di chuyển đến, sợ bị phát hiện nên Thuận đã bỏ chạy, chưa kịp lấy tài sản của bị hại. Trên đường tẩu thoát, Thuận vứt bỏ hung khí và cởi bỏ quần áo lúc gây án nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng Công an.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.