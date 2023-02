Nạn nhân sống sót kể lại lúc ô tô khách va chạm xe container làm 8 người chết

Sáng 14-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã đến thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào sáng cùng ngày đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Vụ tai nạn nghiêm trọng này đã làm tám người chết.

Hiện bệnh viện đang điều trị cho ba nạn nhân bị thương nặng, tiên lượng xấu, các nạn nhân khác bị đa chấn thương.

Đang điều trị tại bệnh viện, chị Võ Thị Thuý Trâm (39 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) – nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn, vẫn chưa hết bàng hoàng, kể: Khi đang mơ màng, bất ngờ nghe tiếng va chạm mạnh, chiếc xe khách lật ngửa xuống đường.

“Mình thấy khoẻ khoẻ nên cố gắng bò ra cửa sau kêu cứu. Nhìn qua bên thấy các nạn nhân văng ra khỏi xe, nằm dưới đường” - chị Trâm kể.

Chiếc xe gặp nạn có bốn nạn nhân trong gia đình chị Trâm. Chị là người đưa ba chồng đi TP Đà Nẵng chữa bệnh. Sau khi gặp tai nạn, ba chồng chị bị thương nặng, cũng đang điều trị tại bệnh viện này.

Theo chị Trâm, hầu hết những người trên xe đều tranh thủ đi chuyến sớm từ Quảng Ngãi để kịp giờ đăng ký khám bệnh ở TP Đà Nẵng.

Còn bà Lê Thị Lệ (48 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cho biết mình lên xe để đi Đà Nẵng vào khoảng 2 giờ 30 phút. Khi vụ tai nạn xảy ra, xe cấp cứu đến hiện trường chở những người bị thương nặng đến bệnh viện trước.

“Tôi đang chợp mắt ngủ thì nghe tiếng ‘đùng’, chiếc xe nghiêng lại. Tôi bò ra trước, nhiều người cũng bò ra theo sau. Ra khỏi xe, tôi mệt quá nằm sấp xuống đường, còn người trong xe thì kêu cứu, ai đó ở trong nhà chạy ra hỗ trợ”- bà Lệ kể.

Đến 9 giờ sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang phong toả hiện trường, thu thập thông tin điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Như PLO đã thông tin, lúc 4 giờ sáng 14-2, xe khách 76B-006.60 chở theo 21 người từ Quảng Ngãi đi TP Đà Nẵng khám bệnh. Đến ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam), ô tô khách va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33 khiến xe khách lật ngược.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến sáu người tử vong tại chỗ, hai người tử vong tại bệnh viện. Những hành khách trên ô tô đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, hai xe hư hỏng nghiêm trọng.

Thủ tướng có công điện thăm hỏi gia đình các nạn nhân

Chính phủ vừa có công điện yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam.

Theo nội dung công điện, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Đồng thời phân công lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với UBND Quảng Nam chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh huy động mọi phương tiện, nhân lực để cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn.

Bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Thủ tướng cũng giao lãnh đạo Quảng Nam khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự.

Bộ GTVT chỉ đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam và các Sở GTVT địa phương kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường bộ, xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm; đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp (chủ phương tiện) gây tai nạn nêu trên.