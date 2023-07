Nên ăn những loại thực phẩm này nếu bạn đang bị loét dạ dày

(PLO)- Khoai tây, cà rốt, táo, chuối hay nha đam... được coi là một trong những loại thực phẩm kháng axit tốt nhất, nếu bạn bị loét dạ dày thì nên ăn chúng.

Theo Steptohealth, bởi những thực phẩm này chứa một lượng đáng kể tinh bột, chất xơ và chất chống oxy hóa.

Loét dạ dày là những tổn thương phát triển ở lớp niêm mạc khi sản xuất quá nhiều dịch axit. Để chống lại vấn đề này, bạn nên ăn một số loại thực phẩm này vì chúng có thể làm giảm bớt các triệu chứng và ngăn ngừa tái phát.

Cà rốt

Cà rốt là một trong những loại rau củ được nhiều người khuyên dùng cho bệnh nhân viêm loét dạ dày. Chúng có đặc tính chữa bệnh giúp sửa chữa niêm mạc dạ dày bị ảnh hưởng bởi axit dư thừa.

Cho dù được chế biến dưới dạng nước trái cây, sinh tố xay nhuyễn hay salad, loại thực phẩm tuyệt vời này có thể kiểm soát các triệu chứng khó chịu như nóng rát và trào ngược axit. Điều này chủ yếu là do hàm lượng vitamin A của nó là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Đây cũng là kết quả nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí The Journal of Physical Chemistry.

Táo

Táo là một trong những loại trái cây được sử dụng phổ biến nhất, bởi vì nó chứa nồng độ các chất dinh dưỡng thiết yếu cao.

Chúng chứa các chất xơ hoạt động như chất điều hòa cho hệ tiêu hóa. Chúng được khuyên dùng để giảm loét dạ dày, ngoài ra còn dùng cho viêm dạ dày, táo bón và tiêu chảy.

Nha đam

Các tinh thể trong cây lô hội được biết đến với tác dụng chữa bệnh và kháng khuẩn. Nếu bạn bị loét dạ dày thì nên ăn nha đam, vì nó có thể kiểm soát việc sản xuất quá nhiều axit và kích thích niêm mạc dạ dày.

Ngoài ra, nó còn cung cấp emodin và aloin. Theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2012, những thành phần này sửa chữa các mô bị hư hỏng .

Quả chuối

Chuối rất giàu hợp chất kiềm hóa mà khi được cơ thể hấp thụ sẽ giúp điều chỉnh độ pH của dạ dày. Đồng thời, chúng giúp chấm dứt tình trạng khó chịu do trào ngược axit và viêm dạ dày.

Ăn chuối có thể giúp ngăn chặn sự thoái hóa của chất nhầy dạ dày và giảm sự xuất hiện của các vết loét. Chúng nhẹ nhàng với dạ dày và chất dinh dưỡng của chúng giúp chữa lành các mô bị tổn thương.

Khoai tây

Được coi là một trong những loại thực phẩm kháng axit tốt nhất, khoai tây nằm trong nhóm thực phẩm tuyệt vời giúp đối phó với chứng viêm loét dạ dày. Lợi ích của chúng là do chúng chứa một lượng đáng kể tinh bột, chất xơ và chất chống oxy hóa. Điều này góp phần tối ưu hóa quá trình tiêu hóa.

Các thành phần của chúng làm giảm quá trình viêm và giúp chữa lành các mô bị kích thích bởi axit. Ngoài ra, chúng còn làm giảm nóng rát vùng bụng, hết sưng tấy và trào ngược.

Hạt lanh

Hạt lanh ngâm trong nước giải phóng một chất sền sệt có tác dụng làm dịu vết loét dạ dày. Tiêu thụ chúng giúp làm dịu chứng viêm và nóng rát do vấn đề này gây ra .

Trong số những lợi ích khác, hạt lanh là một nguồn axit béo omega-3 và chất xơ quan trọng. Những chất dinh dưỡng này được khuyến nghị để thúc đẩy quá trình sửa chữa các mô dạ dày trong trường hợp loét.

Hạt lanh có thể ăn kèm với sữa chua. Những thực phẩm này chứa một lượng lớn vi khuẩn cạnh tranh với H. Pylobactor để xâm chiếm đường tiêu hóa. Do đó, việc tiêu thụ chúng thường xuyên giúp giảm loét và các vấn đề tiêu hóa khác.

PHƯƠNG LÊ