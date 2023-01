5 cách đơn giản làm dịu dạ dày sau khi ăn quá no

(PLO)- Theo các chuyên gia, giải pháp cho tình trạng khó chịu ở dạ dày sau một bữa ăn nhiều và quá no là ăn chậm ngay từ đầu.

Nhai kỹ giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn và dễ dàng di chuyển qua hệ thống tiêu hóa.

Theo các chuyên gia, giải pháp để giảm cảm giác khó chịu ở dạ dày sau một bữa ăn nhiều và quá no, thì trước hết là trong quá trình ăn bạn cần ăn chậm.

Đặc biệt, bạn nên nhai kỹ giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn và dễ dàng di chuyển qua hệ thống tiêu hóa.

Điều này còn quan trọng hơn đối với thực phẩm giàu chất xơ như rau. Ngoài điều đó, nếu trong bữa ăn mà có những món ăn yêu thích của bạn và bạn không kiểm soát được bản thân.

Thậm chí, có những món không tốt cho sức khỏe, có thể gây đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa sau bữa tiệc, thì bạn có thể thực hiện một số việc sau để làm dịu dạ dày sau khi ăn quá no.

Đi dạo

Sau khi ăn quá no bạn có thể đi bộ nhanh để giúp thức ăn có thể dễ tiêu hóa nhanh hơn.

Theo nghiên cứu, sau khi ăn quá no nếu bạn nghỉ ngơi có thể khiến tỷ lệ khí ga trong ruột cao hơn so với một người đi bộ nhanh sau ăn.

Khi bạn đi bộ có thể làm dịu dạ dày do chuyển động trong cơ thể. Theo một nghiên cứu năm 2006, sau khi ăn no mà đi bộ giúp tăng tốc thời gian đẩy thức ăn di chuyển đến ruột non, do đó làm dịu chứng trào ngược axit.

Uống nước

Không nhất thiết bạn phải uống nước lạnh hay nước ngọt, nước lọc thông thường cũng có thể giúp dạ dày tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn và làm dịu sự khó chịu sau bữa ăn no.

Đặc biệt, bạn nên tránh nước có ga vì nó càng làm dạ dày khó chịu hơn.

Mát xa

Nếu ăn quá no, bạn có thể xoa bóp bụng từ trái sang phải để hỗ trợ tiêu hóa nhanh hơn nữa. Đó là một cách có thể làm giảm đầy hơi hiệu quả.

Bạn có thể thực hiện vuốt dọc từ bụng về phía lồng ngực bằng bàn tay phẳng, sau đó đặt lòng bàn tay ở phía sau và di chuyển bàn tay về phía trước qua hông, xuống hai bên xương chậu về phía háng.

Sử dụng một túi nước nóng

Bạn cũng có thể sử dụng một túi nước nóng để chườm và làm nóng dạ dày. Thậm chí, nhiều người còn sử dụng một miếng đệm nhiệt đắp lên bụng để giảm bớt sự khó chịu cho dạ dày sau khi ăn quá no.

Bởi vì nhiệt có thể giúp các cơ trong ruột thư giãn, sau đó cho phép, kích thích khí bị mắc kẹt di chuyển ra khỏi ruột.

Uống trà bạc hà

Sau khi ăn quá no, bạn uống trà bạc hà có tác dụng làm mát và thư giãn vùng dạ dày. Thậm chí, bạn có thể thoa dầu lên bụng nó cũng làm giảm co thắt dạ dày và giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích (IBS).

PHƯƠNG LÊ