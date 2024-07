Nếu không gia hạn tạm trú, có thể bị phạt 1 triệu đồng 09/07/2024 14:03

(PLO)- Theo dự thảo mới nhất của Bộ Công an, nếu công dân không thực hiện gia hạn tạm trú thì có thể bị phạt lên đến 1 triệu đồng.

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 144/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo dự thảo, Bộ Công an đã đề xuất quy định cá nhân không thực hiện đúng quy định về gia hạn tạm trú thì có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Trong khi đó, khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021 hiện chỉ quy định xử phạt hành chính đối với cá nhân có hành vi không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ hoặc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú…

Bên cạnh đó, dự thảo còn sửa đổi, bổ sung điểm c và d khoản 4 Điều 9 Nghị định 144/2021 như sau: Làm giả, sử dụng xác nhận thông tin về cư trú để thực hiện hành vi trái pháp luật khác; Cản trở, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú, kiểm tra việc tạm vắng, kiểm tra việc cư trú tại nơi ở đã khai báo thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền...; Sửa đổi, bổ sung khoản 5 với hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm.